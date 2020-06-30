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Зачем я замораживаю кофе 

Мира Маркина 3 часа назад
Зачем я замораживаю кофе
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
С приходом жары все мы начали искать способы, как охладиться. Кто-то по пять раз в день принимает освежающий душ, кто-то устанавливает кондиционеры по всей квартире, иные сбегают на дачу, если есть такая возможность.
Я же работаю в офисе с 12 часов дня и избегать жары у меня попросту не получается, — выхожу из дома в самое пекло. Чтобы получасовая поездка до работы не была такой изматывающий, я беру из дома кофе со льдом, где лед — это не просто вода, а тоже кофе, только замороженный.
Делаю я это по одной простой причине: когда в любимый бодрящий напиток добавляешь обычный лед, он теряет свою крепость. А я еще со студенческих времен приучила себя пить исключительно черный, крепкий кофе, — почти эспрессо. Поэтому, когда коллега рассказала мне о таком лайфхаке, я была приятно удивлена.
Кстати, он будет полезен не только таким же отчаянным кофеманам, как я, но и просто любителям необычных напитков. К примеру, замороженные кубики кофе можно смело добавить в молоко, — так у вас получится интересный молочный коктейль. Время от времени я делаю такие коктейли своим детям, и они просто в восторге!
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