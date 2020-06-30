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Названы продукты, без которых не удастся похудеть 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Названы продукты, без которых не удастся похудеть
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые должны быть в рационе тех, кто стремится похудеть. Слова специалиста приводит информационный портал EvoRus.
По словам специалиста, худеть помогают овощи — они выводят лишнюю жидкость из организма благодаря клетчатке. Диетолог рекомендует включить в рацион овощные супы, а вот картофель лучше есть в отварном виде, причем холодный. Кроме того, Елена Соломатина советует есть горох и фасоль, а также нежирное мясо, например, кролика, говядину и курицу.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро разнесла Волочкову за скандал с полицией.
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Еда , Елена Соломатина
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