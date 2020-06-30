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12 «ядовитых» продуктов на вашем столе 

BigPicture.ru 7 часов назад
12 «ядовитых» продуктов на вашем столе
Фото: BigPicture.ru
Человек — единственное существо на земле, которое может подвергнуть себя смертельному риску только ради забавы или удовольствия. Мы даже из еды делаем опасный аттракцион — взять хоть рыбу фугу, которой, как известно, можно насмерть отравиться: ее и запрещали, и пугали статистикой, но японцы, как и многочисленные туристы, продолжают щекотать себе нервы.
Впрочем, не обязательно гоняться за экзотикой, чтобы сыграть в кулинарную русскую рулетку. Эти продукты знакомы вам не понаслышке, но знали ли вы, что они могут быть ядовиты?

1. Сырые орехи кешью

Яд: аллергический токсин урушиол, который также содержится в ядовитом плюще.
BigPicture.ru
Как действует: вызывает чрезвычайно болезненную сыпь на коже.
Интересный факт: «сырые кешью» в супермаркетах на самом деле обработаны горячим паром, убивающим едкое вещество. Но, покупая, выбирайте только целые: засохшие и сморщенные уже непригодны в пищу.

2. Картошка и помидоры

Яд: соланин.
В клубнях картофеля содержится в малом количестве (до 0,05%), но в позеленевших и проросших картофелинах его уровень значительно повышается. Концентрация максимальна в ростках и под кожурой.
Опасный соланин также содержат незрелые зеленые помидоры. Уровень токсина снижается, когда плоды начинают светлеть, становясь беловатыми или слегка розоватыми — тогда их уже смело можно мариновать и засаливать.
Как действует: возбуждает, а затем угнетает нервную систему, нарушает пищеварение. Впрочем, сильное отравление наступает, только если съесть несколько килограммов зеленых помидоров или нечищеной сырой картошки.
Симптомы: головная боль, слабость, спутанность сознания, диарея и рвота, в тяжелых случаях — судороги и кома.

3. Фермерский лосось

Яд: 13 разных токсичных веществ, в том числе полихлорированные дифенилы, которые относят к группе стойких органических загрязнителей. Одно исследование обнаружило, что в искусственно выращенном лососе их уровень выше, чем в диком.
Как действует: подавляет иммунитет, поражает кожу, печень, почки, нервную систему и даже провоцирует развитие рака. А хуже всего то, что эти вещества приводят к мутациям, сказываясь на здоровье потомков.
Это нужно знать: если есть фермерского лосося не больше двух раз в месяц, это не повредит здоровью. Но если не хотите рисковать, то лучше перейти на дикого лосося.

4. Листья ревеня

Яд: щавелевая кислота.
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Как действует: образует губительные кристаллические отложения в почках.
Симптомы: затрудненное дыхание, тошнота, диарея, боль в глазах, жжение во рту и в горле, красный оттенок мочи.

5. Абсент

Яд: токсичный для человека туйон, большое количество которого содержат эфирные масла горькой полыни — важнейшего компонента этого алкогольного напитка.
Как действует: рассеивает внимание, а в больших дозах вызывает мышечные спазмы и судороги и оказывает губительный эффект на клетки головного мозга, почек и печени.
Интересный факт: то, что туйон вызывает галлюцинации, так и не доказано (хотя многие источники продолжают это утверждать), а привыкание к абсенту вредно не столько из-за яда, сколько из-за спирта.

6. Бузина

Яд: цианид, содержащийся в листьях, стеблях и семенах.
Как действует: если употребить недозревшие или неправильно приготовленные ягоды, то можно получить сильнейшую диарею и даже судороги.
Симптомы: уже через несколько минут может появиться головная боль, головокружение, сонливость, пониженное давление, тошнота и одышка.

7. Карамбола

Яд: нейротоксин, который могут отфильтровать только абсолютно здоровые почки.
BigPicture.ru
Как действует: поражает мозг и нервную систему, причем человек с проблемными почками отравится уже от 100 мл сока карамболы.
Симптомы: бессонница, приступы икоты, рвота, онемение, мышечные судороги, слабость и растерянность.

8. Фруктовые косточки

Яд: синильная кислота, которая присутствует в вишневых, черешневых, абрикосовых и персиковых косточках, а также в яблочных семечках.
Как действует: вызывает кислородное голодание тканей, нарушая функции центральной нервной системы.
Симптомы: в результате острого отравления учащается дыхание, развивается одышка, давление повышается, а сердечный ритм замедляется. Правда, чтобы так сильно отравиться, нужно поедать мякоть этих косточек стаканами.

9. Мускатный орех

Яд: миристицин — психотропное вещество, снижающее способность клеток мозга к передаче нервных сигналов и вызывающее неприятные галлюцинации.
Как действует: употребление в больших дозах приводит к сильному сердцебиению, спазмам и конвульсиям, обезвоживанию и смерти. Причем эпилепсия может начаться уже после 5,6 грамма, а один целиком съеденный орех вызывает чувство обреченности и психоз.
Симптомы: взволнованность, сбивчивость, головные боли, тошнота и головокружение, сухость во рту, покраснение глаз и расстройство памяти.

10. Сырой (непастеризованный) мед

Яд: андромедотоксин, содержащийся в цветочном нектаре вересковых растений.
BigPicture.ru
Как действует: нарушает работу клеточных рецепторов, сначала возбуждая, а затем угнетая центральную нервную систему, что может закончиться смертью.
Симптомы: головокружение, слабость, повышенная потливость, тошнота и рвота. Через мед в организм человека попадает не так много токсина, так что симптомы обычно проходят в течение суток. Но все равно поедать сырой мед столовыми ложками — плохая идея.

11. Тунец

Яд: ртуть, которую некоторые виды рыб и моллюсков накапливают в своем организме.
Как действует: это чрезвычайно опасное химическое вещество и его соединения поражают желудочно-кишечный тракт, почки, печень и нервную систему. А еще ртуть даже в небольших количествах представляет особую угрозу для развития ребенка, поэтому беременным женщинам, кормящим матерям и детям лучше совсем отказаться от тунца.
Это нужно знать: тепловая обработка продукта не уничтожает ртуть. В Бразилии, Китае, Канаде и некоторых других странах среди групп населения, живущих рыбной ловлей, до 17 детей на 1 тысячу страдают от умственных расстройств.

12. Попкорн для микроволновки

Яд: диацетил, который содержится в ароматизаторах, придающих попкорну вкус масла.
Как действует: под воздействием микроволн высвобождает токсичные пары, нарушающие работу легких.
Это нужно знать: в основном опасности подвергаются работники фабрик-изготовителей, но отравиться можно и дома, если увлекаться попкорном и постоянно вдыхать пар при открытии готового пакета. Пока что известен один случай, когда человек испортил себе легкие, пожирая дома попкорн, — правда, он готовил его дважды в день в течение 10 лет!
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