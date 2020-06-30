Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам дали совет по выбору качественного шашлыка из магазина 

Lenta.ru 7 часов назад
Как выбрать качественный шашлык из магазина
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
В передаче «Тест» телеканала «Москва 24», выходящей при поддержке Роскачества, проверили шашлык из свинины, выпускаемый самыми популярными торговыми марками. Результаты исследования, а также советы по правильному выбору качественного замаринованного продукта из магазина, поступили в редакцию «Ленты.ру».
Специалисты проверили шашлыки торговых марок «Мираторг», «Окраина», «Ближние горки», «Перекресток», «Ашан» и «Азбука вкуса» по 57 показателям качества и безопасности. Вся продукция соответствовала обязательным требованиям к микробиологическим показателям.
Лидером рейтинга стал шашлык «Окраина». По данным специалистов, продукция этой торговой марки соответствует не только установленным законом нормам, но и опережающим требованиям Роскачества. У шашлыков от «Мираторга» и «Перекрестка» оказалась «суховатая консистенция», а продукцию «Ашана» признали слишком соленой. Недостаточно мягким из-за содержания оксипролина также признали мясо от «Азбуки вкуса».
При выборе шашлыка в маринаде россиянам порекомендовали отдать предпочтение продукции, сделанной на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, и следить за тем, чтобы на этикетке продукта обязательно была полная информация о нем. Кроме того, покупателям посоветовали обращать внимание на срок годности и внимательно изучать состав. «Он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — рассказала доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.
Видео дня. Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Последние новости
Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом Раскрыто содержание записки Путина для девушки подо Ржевом Раскрыта судьба разбившего машину ФСО у Красной площади солдата Раскрыта судьба разбившего машину ФСО у Красной площади солдата В США заметили расхождения в действиях ГРУ и официальной политике России В США заметили расхождения в действиях ГРУ и официальной политике России
Женский форум
Еда , Анастасия Семенова , Ашан , Мираторг , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Омерзительное поведение пьяной хабалки»
«Омерзительное поведение пьяной хабалки»
«Наглость зашкаливает»: Соседов разнес Ротару
«Наглость зашкаливает»: Соседов разнес Ротару
Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм
Блогерша показала, что скрывается за фото в Инстаграм
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
02:53
Цыганский рецепт красоты для роскошных волос
Красота
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
02:49
Почему ночью в спальне должно быть прохладно
Дом и сад Здоровье
Врачи предупредили об опасности борщевика
03:18
Врачи предупредили об опасности борщевика
Здоровье
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
03:11
Марат Башаров снова оказался в центре скандала
Звёзды
Девушки, переборщившие с бодибилдингом
12:03
Девушки, переборщившие с бодибилдингом
Красота
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение