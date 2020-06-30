Как выбрать качественный шашлык из магазина

В передаче «Тест» телеканала «Москва 24», выходящей при поддержке Роскачества, проверили шашлык из свинины, выпускаемый самыми популярными торговыми марками. Результаты исследования, а также советы по правильному выбору качественного замаринованного продукта из магазина, поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты проверили шашлыки торговых марок «Мираторг» , «Окраина», «Ближние горки», «Перекресток», «Ашан» и «Азбука вкуса» по 57 показателям качества и безопасности. Вся продукция соответствовала обязательным требованиям к микробиологическим показателям.

Лидером рейтинга стал шашлык «Окраина». По данным специалистов, продукция этой торговой марки соответствует не только установленным законом нормам, но и опережающим требованиям Роскачества. У шашлыков от «Мираторга» и «Перекрестка» оказалась «суховатая консистенция», а продукцию «Ашана» признали слишком соленой. Недостаточно мягким из-за содержания оксипролина также признали мясо от «Азбуки вкуса».