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Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах 

Lenta.ru и ещё 14 6 часов назад
Названы самые опасные продукты в магазинах
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Некоторые продаваемые в магазинах продукты представляют опасность для здоровья человека. Их назвал известный российский диетолог Алексей Ковальков в своем Instagram.
По его словам, во всех полуфабрикатах много глутамата натрия, который делает вкусной любую еду. При частом употреблении этой добавки дети привыкают к покупным блюдам и отказываются от домашних, которые кажутся им пресными и безвкусными.
Врач призвал отказаться от дрожжевого хлеба и выпечки, назвав дрожжи медленным ядом. В качестве альтернативы он предложил печь блины и лепешки дома, покупать бездрожжевой хлеб или батоны на закваске. ​
Ковальков выступил против сахара и всех продуктов с его содержанием. Врач уточнил, что количество углеводов необходимо свести к минимуму и потреблять не более 50-60 грамм в сутки. Он также раскритиковал сахарозаменители. По его мнению, они должны продаваться по рецептам в аптеках и предназначены для диабетиков.
Диетолог призвал россиян никогда не покупать куриное мясо, потому что в курице много стимуляторов роста, антибиотиков, препаратов для задержки воды.
«Она ими вся напичкана. ​ Вся эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний»,
— написал специалист, уточнив, что особую опасность представляют куриные крылышки.
В заключении Ковальков отметил, что в маложирные молочные продукты добавляют сою, растительные жиры и пальмовое масло. Натуральная сметана должна быть 25-процентной, сливочное масло — не менее 82 процентов жирности.
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