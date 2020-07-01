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Поддельные продукты, которые мы едим каждый день 

Gotovim-Edim.Ru и ещё 1 7 часов назад
Поддельные продукты, которые мы едим каждый день
Фото: Harper’s Bazaar
Говорят, что подделка — это комплимент автору. Но так не скажешь о некоторых продуктах. Мы расскажем, к выбору каких продуктов нужно отнестись особо бдительно.
Мед. Сейчас натуральный мед найти сложно, зато фальшивки из чего только не готовят. Мед можно разбавить сиропом из фруктозы или нагреть старый засахаренный мед, чтобы выдать его за свежий. К тому же в мед добавляют патоку, крахмал. Некоторые пчеловоды даже подкармливают пчел сахаром, чтобы они делали «пустой» мед. Но это мелочи по сравнению с тем, что поставляет Китай. Там предлагают вишневый и шоколадный мед — до настоящего продукта им далеко, зато сахарного сиропа и отдушек в нем предостаточно. Пчеловоды отмечают, что продукта из шиповника, мака, ромашки, черники и других таких странных продуктов не существует.
Сыр. Чем он дороже, тем чаще его подделывают. Например, в пармезан добавляют пальмовое масло, которое ухудшает его вкус. Помимо этого в сыр могут добавить целлюлозу. Настоящий пармезан отличить от подделки можно по наличию дырочек и кристаллов на изломах.
Оливковое масло. Производители могут выдавать за оливковое подсолнечное или кукурузное масло, щедро сдобренное добавками. Для того чтобы понять, действительно ли это натуральный продукт, поставьте тару с маслом в холодильник. Настоящее масло загустеет и даст осадок.
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