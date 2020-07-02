Названы самые опасные продукты 

Российский диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты в магазинах опасны для здоровья. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

По словам врача, стоит отказаться от полуфабрикатов, так как в них много глутамата натрия, который делают любую еду вкусной. Если дети будут постоянно употреблять такую пищу, домашняя еда начнет казаться им пресной и безвкусной.

Дрожжевой хлеб и выпечку Алексей Ковальков назвал медленным ядом. По его мнению, лучше самостоятельно печь блины и лепешки. Также диетолог выступил против сахара и сахарозаменителей, которые предназначены для диабетиков. Количество углеводов в сутки не должно превышать 50-60 грамм.

Кроме того, врач призвал россиян отказаться от покупки куриного мяса в магазине, особенно крылышек. В них содержатся стимуляторы роста, антибиотики и препараты для задержки воды.

«Она ими вся напичкана. ​ Вся эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний», — заявил Ковальков.

Еще он рассказал, чем опасны маложирные молочные продукты. По словам диетолога, в них добавляют пальмовое масло, сою и растительные жиры.