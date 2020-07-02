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Росстат сообщил о росте цен на куриное мясо и сахар 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Росстат сообщил о росте цен на куриное мясо и сахар
Фото: РИА Новости
Рост цен на гречку в России за неделю с 23 по 29 июня замедлился, слегка подорожал сахар, кроме того, продолжилось повышение цен на куриное мясо, следует из сообщения Росстата.
"За период с 23 по 29 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур — на 0,6%. Подорожание на 2% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Липецкой и Кировской областях — на 2,7%. В Тюменской области (кроме автономных округов, входящих в состав области) мясо кур подешевело на 1,4%",
— говорится в сообщении.
Неделей ранее куриное мясо также заметно подорожало — на 0,7%. С 23 по 29 июня также выросли цены на полукопченую колбасу (на 0,4%), мясные консервы, пшеничную муку, шлифованный рис, черный чай, поваренную соль, шоколадные конфеты и карамель (на 0,3%), сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, гречневую крупу, ржаной хлеб и печенье (на 0,2%).
Сахар подорожал на 0,1%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 0,5%, на мороженую рыбу и мясные консервы для детского питания — на 0,2%, баранину и овощные консервы для детского питания — на 0,1%. За предыдущую неделю, с 16 по 22 июня, рост цен на гречку составил 0,5%, рис тогда подорожал на 0,6%, сахар дешевел на 0,3%.
"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%, в том числе на картофель — 3,9%, яблоки — 3,2%. В то же время помидоры и лук репчатый стали дешевле на 3,3%, огурцы — на 2,2%",
— добавляет Росстат.
Морковь подорожала на 1%, цены на свежую белокочанную капусту не изменились.
Для сравнения: за предыдущий период лук подешевел на 4,3%, огурцы — на 4,1%, помидоры — на 5,1%, капуста — на 2%. Картофель тогда подорожал на 4,4%, морковь — на 1,4%, яблоки — на 3,1%.
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Еда , Росстат
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