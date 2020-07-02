Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван затрудняющий похудение продукт питания 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Назван затрудняющий похудение продукт питания
Фото: Lenta.ru
Злоупотребление медом затруднит похудение, считает нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Если вы будете есть по три столовых ложки меда в день, то не ждите быстрых результатов»,
— заявила Деккер. По ее словам, мед отличается высокой калорийностью: 304 килокалории на 100 граммов. При этом его гликемический индекс составляет 60 единиц, то есть содержащиеся в нем углеводы быстро усваиваются.
Диетолог назвала еще несколько проблем, связанных с медом. Она предупредила, что этот продукт питания нельзя давать детям младше одного года, поскольку в нем могут содержаться споры возбудителя ботулизма. Также, по мнению Деккер, не стоит класть мед в горячий чай.
«При нагревании (свыше 60 градусов) мед теряет полезные ферменты и витамины»,
— пояснила она.
Видео дня. Башаров снова оказался в центре скандала
Последние новости
Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
Еда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жена совокупляется на потеху стране»
«Жена совокупляется на потеху стране»
Почему не стоит спать голой
Почему не стоит спать голой
Поддельные продукты, которые мы едим каждый день
Поддельные продукты, которые мы едим каждый день
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
03:22
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
Дети Звёзды
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
03:25
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
Дети Звёзды
Как сделать темную комнату светлее
03:36
Как сделать темную комнату светлее
Дом и сад
Какую черешню нельзя есть диабетикам
02:35
Какую черешню нельзя есть диабетикам
Еда Здоровье
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
03:23
Звездные семьи, которые разрушили внебрачные дети
Звёзды Дети
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
03:20
Звезды, которые вернули усыновленных детей в детдом
Дети Звёзды
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
05:44
Лучшие соусы для замены жирного майонеза
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение