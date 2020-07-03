Кулинарная премьера канала «МУЗ-ТВ» — «МИР в одной тарелке»!
Он идеален. Его лицо знакомо всем зрителям «МУЗ-ТВ». Он знает все секреты звезд шоу бизнеса, покорил много стран и перепробовал все кухни мира. Но он совершенно не умеет готовить! И, впервые, заядлый путешественник и шоумен Андрей Разыграев будет сам готовить блюда разных народов мира. А приправит их "вкусными" историями о своих приключениях. Смотрите программу «МИР в одной тарелке» каждую субботу в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Рецепт от Разыграева».
Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Турция» от 4 июля 2020.
ПИЛАВ ИЗ БУЛГУРА С ТЫКВОЙ («Yelli»)
Ингредиенты:
- 250 грамм плова из булгура с тыквой Yelli
- 700 мл воды
- 400-500 г куриного филе
- 50 г сливочного масла
- 1/2 пучка любимой зелени
- 1 лаваш
- соль — по вкусу
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Рецепт:
- Нарезать куриное филе кусочками 3-4 см, обжарить в кастрюле (казане) на растительном масле 6-7 минут.
- Высыпать содержимое пакета в кастрюлю, тщательно перемешать, залить водой, довести до кипения.
- Варить на медленном огне под крышкой 20 минут до полного впитывания воды.
- Снять с огня, добавить кусочек сливочного масла и курицу, дать настояться.
- Подавать с зеленью.
ШАУРМА
Ингредиенты:
- половина лаваша или целая лепёшка
- 200 грамм филе баранины
- огурец
- половина луковицы
- листовой салат
- петрушка или кинза по вкусу
Маринад:
- по ½ чайной ложки семян зиры, кардамона
- по ¼ чайной ложки куркумы и сушёного чеснока
- ¼ чайной ложки соли
- щепотка паприки
- ½ столовой ложки растительного масла
Пресс-служба
Рецепт:
- Смешайте ингредиенты для маринада, полученной массой натрите мясо и оставьте его в холодильнике примерно на час.
- Чтобы получить правильный соус, смешайте натуральный несладкий йогурт с 1 зубчиком чеснока, приправами (кориандром, молотым чёрным перцем, солью по вкусу), винным уксусом и ½ столовой ложкой лимонного сока.
- Нарезанное мясо можно запечь, пожарить на сковороде или мангале. Нарезать его следует уже после приготовления, так оно останется сочным.
- Соберите донер. Для этого уложите на одну половину лепёшки лист салата, сверху овощи и нарезанное мясо, полейте соусом, посыпьте зеленью, закройте всё второй половиной лепёшки.
ПАХЛАВА
Ингредиенты
Для пахлавы:
- тесто фило 450 грамм
- сливочное масло 180 грамм
- грецкие орешки — 1 стакан
Для сиропа:
- мёд — 1 стакан
- сахар — 0,5 стакана
- вода — 0,2 стакана
Пресс-служба
Рецепт:
- Масло растапливаем, орехи измельчаем.
- Аккуратно отделяем один очень тоненький слой теста фило. Выкладываем его в форму по её размеру. Смазываем маслом. И повторяем это ещё 2 раза. Третий, покрытый маслом, слой нашей пахлавы посыпаем орешками.
- Разрезаем пахлаву на ровные части до середины. После ставим в разогретую до 220ОС духовку.
- Готовим сироп: в кастрюлю кладём мёд, сахар, наливаем воду. На медленном огне, помешивая, доводим до кипения. Ждём минут пять. Сироп готов.
- Вынимаем из духовки пахлаву, прорезаем тесто до дна формы и заливаем сиропом. Когда форма остынет, можно будет убрать её в холодильник на 8-10 часов.
Смотрите авторское кулинарное шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ».