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Рецепт от Разыграева 

Партнерский материал 3 часа назад
Рецепт от Разыграева
Фото: Пресс-служба
Кулинарная премьера канала «МУЗ-ТВ» — «МИР в одной тарелке»!
Он идеален. Его лицо знакомо всем зрителям «МУЗ-ТВ». Он знает все секреты звезд шоу бизнеса, покорил много стран и перепробовал все кухни мира. Но он совершенно не умеет готовить! И, впервые, заядлый путешественник и шоумен Андрей Разыграев будет сам готовить блюда разных народов мира. А приправит их "вкусными" историями о своих приключениях. Смотрите программу «МИР в одной тарелке» каждую субботу в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Рецепт от Разыграева».
Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Турция» от 4 июля 2020.

ПИЛАВ ИЗ БУЛГУРА С ТЫКВОЙ («Yelli»)

Ингредиенты:
  • 250 грамм плова из булгура с тыквой Yelli
  • 700 мл воды
  • 400-500 г куриного филе
  • 50 г сливочного масла
  • 1/2 пучка любимой зелени
  • 1 лаваш
  • соль — по вкусу
Пресс-служба
Рецепт:
  1. Нарезать куриное филе кусочками 3-4 см, обжарить в кастрюле (казане) на растительном масле 6-7 минут.
  2. Высыпать содержимое пакета в кастрюлю, тщательно перемешать, залить водой, довести до кипения.
  3. Варить на медленном огне под крышкой 20 минут до полного впитывания воды.
  4. Снять с огня, добавить кусочек сливочного масла и курицу, дать настояться.
  5. Подавать с зеленью.

ШАУРМА

Ингредиенты:
  • половина лаваша или целая лепёшка
  • 200 грамм филе баранины
  • огурец
  • половина луковицы
  • листовой салат
  • петрушка или кинза по вкусу
Маринад:
  • по ½ чайной ложки семян зиры, кардамона
  • по ¼ чайной ложки куркумы и сушёного чеснока
  • ¼ чайной ложки соли
  • щепотка паприки
  • ½ столовой ложки растительного масла
Пресс-служба
Рецепт:
  1. Смешайте ингредиенты для маринада, полученной массой натрите мясо и оставьте его в холодильнике примерно на час.
  2. Чтобы получить правильный соус, смешайте натуральный несладкий йогурт с 1 зубчиком чеснока, приправами (кориандром, молотым чёрным перцем, солью по вкусу), винным уксусом и ½ столовой ложкой лимонного сока.
  3. Нарезанное мясо можно запечь, пожарить на сковороде или мангале. Нарезать его следует уже после приготовления, так оно останется сочным.
  4. Соберите донер. Для этого уложите на одну половину лепёшки лист салата, сверху овощи и нарезанное мясо, полейте соусом, посыпьте зеленью, закройте всё второй половиной лепёшки.

ПАХЛАВА

Ингредиенты
Для пахлавы:
  • тесто фило 450 грамм
  • сливочное масло 180 грамм
  • грецкие орешки — 1 стакан
Для сиропа:
  • мёд — 1 стакан
  • сахар — 0,5 стакана
  • вода — 0,2 стакана
Пресс-служба
Рецепт:
  1. Масло растапливаем, орехи измельчаем.
  2. Аккуратно отделяем один очень тоненький слой теста фило. Выкладываем его в форму по её размеру. Смазываем маслом. И повторяем это ещё 2 раза. Третий, покрытый маслом, слой нашей пахлавы посыпаем орешками.
  3. Разрезаем пахлаву на ровные части до середины. После ставим в разогретую до 220ОС духовку.
  4. Готовим сироп: в кастрюлю кладём мёд, сахар, наливаем воду. На медленном огне, помешивая, доводим до кипения. Ждём минут пять. Сироп готов.
  5. Вынимаем из духовки пахлаву, прорезаем тесто до дна формы и заливаем сиропом. Когда форма остынет, можно будет убрать её в холодильник на 8-10 часов.
Смотрите авторское кулинарное шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ».
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