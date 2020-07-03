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Названы удивительные свойства свеклы 

Вечерний Волгоград 2 часа назад
Названы удивительные свойства свеклы
Фото: Вечерний Волгоград
Многие недооценивают этот простой овощ и редко добавляет его в свой рацион, но свекла очень полезна для организма человека.
Самое известное свойство свекольного сока — понижение артериального давление. Этого можно добиться, если пить напито каждый день. Такой эффект достигается высоким содержанием нитратов, расширяющих кровеносные сосуды.
Свекла может быть полезной и при диабете за счет альфа-липоевой кислоты. Она уменьшает уровень сахара и повышает чувствительность к инсулину, пишет The Health Site.
Еще одно полезное свойство — предотвращение воспалительных процессов благодаря особому пигменту — беталаину. По мнению экспертов, употребление свеклы поможет избежать нарушений работы сердечно-сосудистой системы, болезни печени и даже рака. В этом овоще высокое содержание клетчатки, способствующей хорошему пищеварению и похудению.
Отметим, материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста. Могут иметься противопоказания.
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