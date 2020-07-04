Нужно ли сливать первый бульон при варке супа

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Пусть это будет звучать слишком самоуверенно, но я обожаю готовить и делаю это замечательно. Но каково же было мое удивление, когда я в свои 32 года узнала о том, как именно надо варить суп.

Я случайно наткнулась на высказывание диетолога-гастроэнтеролога Галины Барташевич, которая рассказывала о необходимости слива первого бульона. Как оказалось, это обязательный процесс, и я решила изучить его подробнее.

Курицы и животные, мясо которых мы впоследствии едим, выращиваются на комбикормах. Кроме того, они получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Соответственно, при варке этого мяса все добавки выделяются, и если бульон не слить, то они попадут в наш организм.

Когда я узнала об этом, я стала сливать бульон, но допустила одну ошибку — я сливала его слишком поздно, доварив бульон до конца. Поэтому суп получался пресным и невкусным. Со временем я поняла, что достаточно довести жидкость до кипения, чтобы в кастрюле стала образовываться пена, и тогда сливать. При таком подходе новый бульон получается очень насыщенным, а мясо не теряет свой полезные свойства, но при этом избавляется от химии.