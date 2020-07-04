Как выбрать лучшие помидоры без химикатов 

В июле помидоры начинают созревать во многих регионах, но на прилавках по-прежнему встречаются «пластиковые» плоды. Откуда они берутся и как на них не нарваться, разбирался «Собеседник».

«А я томат, всем людям рад»

Чем полезны помидоры, кому они противопоказаны и какова норма потребления помидоров для здорового человека, рассказывает врач-диетолог, руководитель Института диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург

— Самое основное и полезное в помидорах — это каратиноид ликопин. Это своего рода предшественник витамина А, он относится к антиоксидантам и имеет свойство защищать сосудистую стенку от развития атеросклероза. Ликопин справляется с этим настолько хорошо, что существует рекомендованная норма потребления томатов: 1 столовая ложка томатной пасты или 1,5–2 спелых помидора в день. Томаты в принципе можно есть всем. Но от них нужно отказаться при индивидуальной непереносимости, когда появляются зуд и сыпь. Впрочем, такое бывает редко.

Зимой «пластмассовые» помидоры без вкуса и запаха — безальтернативный вариант для экономных хозяек. Другие томаты стоят дороговато. Но почему встречаются «пластиковые» помидоры на прилавках в конце июня — начале июля, когда на юге уже вовсю наливаются солнцем и соком овощи в открытом грунте?

— «Пластиковые» невкусные помидоры, как правило, импортные, — объясняет исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. — Такие томаты хранятся до 30 дней, это специальные сорта, выведенные для долгой транспортировки. У них толстая кожура, и после перевозки они могут еще длительное время лежать в магазинах и оставаться красивыми.

По словам эксперта, импортные томаты к нам везут в основном из Турции, Марокко, Азербайджана и Узбекистана. Конечно, далеко не все они «пластиковые» и дешевые (низкая цена — один из показателей, что помидор безвкусный), но российские покупатели меньше доверяют импорту, и это оправданно.

— За рубежом при выращивании используются в том числе и те удобрения, которые у нас запрещены, — объясняет Глушков. — На границе овощи проверяют на наличие вредителей и микроорганизмов, это так называемый фитосанитарный контроль, но то, что внутри тех же помидоров, никто ведь не проверяет.

Тепличные против грунтовых

Принято считать, что овощи, выросшие в открытом грунте, тем более под южным солнцем, всегда вкуснее, слаще и натуральнее тепличных.

— Помидоры, выращенные в современных теплицах, вкусные и не имеют никакого отношения к «пластиковым», — говорит Глушков. — Сегодня многие агрокомбинаты производят очень вкусные сорта, например медовые. Они так и называются из-за высокого содержания в них сахара.

Директор самарского предприятия «Тепличный» Михаил Фаерман уверяет, что тепличные помидоры по крайней мере точно безопаснее грунтовых, да и по вкусу не всегда проигрывают.

— В защищенном грунте, когда за томатными культурами следят профессиональные люди, которых этому учили и которые не один десяток лет проработали в этой системе, когда пользуются профессиональными удобрениями, лабораториями, биологической защитой, думаю, что вырастут более экологически чистые овощи, чем те, которые росли в открытом грунте, но непонятно, какими удобрениями и в каком количестве их подкармливали, — говорит он.

Современные теплицы полностью компьютеризированы. Риск, что азотных удобрений, от которых зависит содержание нитратов в овощах, положат больше, чем нужно, сводится к нулю. Пестициды в современных теплицах и вовсе не используются, вместо них применяется биологический метод защиты.

— На любом тепличном профессиональным комбинате существует своя лаборатория, которая разводит энтомофаги, — говорит Фаерман. — Это организмы, которые борются с вредителями растений — тлей, белокрылкой, всевозможными клещами. Они ими питаются, то есть это обычная пищевая цепочка, существующая в природе.

По его словам, вкус тепличных помидоров, так же как и грунтовых, зависит от количества солнца. Если солнечных лучей и процессов фотосинтеза в растениях было мало, то это отразится на плодах. Впрочем, многое еще определяет сорт томатов: есть сорта, выведенные специально для салатов, для маринования, для долгого хранения и т.д. Поэтому, покупая помидоры, стоит сказать о своих целях продавцу, если вы, конечно, ему доверяете: он подскажет подходящий сорт.

Доверяй, но проверяй

Пестициды в российских томатах есть.

В 2017-м Роскачество провело веерную проверку томатов. Было исследовано 19 популярных торговых марок по 99 параметрам качества и безопасности.

У пяти образцов томатов были отмечены запахи гнили и плесени, эти помидоры имели испорченный вид. Речь о двух образцах ТД «Московский» — томатах Окей, сливовидных томатах Амалес — и томатах черри красных ООО «ОптФрукт».

Проверку на нитраты и пестициды, запрещенные в РФ, прошли все образцы, однако почти полтора десятка томатов не выдержали тест на пестициды, не включенные в список. Таким образом, говорить об исключительной экологической чистоте не приходится, хотя закон не нарушен.

Хорошая новость: ни в одном из образцов не выявлены тяжелые металлы (мышьяк, ртуть, свинец), которые имеют способность накапливаться в растениях в экологически неблагополучной среде.

Помидоры под торговыми марками Fine Life и «Зеленая грядка», а также «ИП Алиев Анар Газанфар оглы» после исследования были отмечены Роскачеством как продукция высокого качества.

Как выбрать помидоры

Название. Производители советуют покупать упакованные овощи, имеющие торговое наименование, где можно прочитать ботаническое название и производителя, а не ноунейм. Однако большинство предпочитают покупать свежие овощи на рынках на развес. В таком случае можно спросить сертификат качества у продавца или присмотреться к коробкам: на них может быть название комбината. Азербайджанские помидоры доставляют в Россию обернутыми в местные газеты.

Запах и форма. У хороших томатов характерный томатный запах, при разрезании плода он намного ярче. А вот черенки пахнут у всех томатов. Хороший помидор не слишком мягкий и не слишком твердый, он в меру упругий. Если сильно твердый — значит, томат скорее всего не дозрел, если мягкий — возможно, перезрел. Часто самые вкусные томаты имеют неровную, неидеальную форму.

Цвет. Считается, что чем краснее и насыщеннее цвет томата, тем он вкуснее, а бледно-розовых томатов стоит избегать, они не такие вкусные. Но этот показатель относительный: цвет может быть особенностью сорта. Турецкие томаты с виду красные, красивые, крупные, а внутри — вата.

Дефекты. Ни в коем случае нельзя покупать томаты с трещинами (в них скапливаются вредные микроорганизмы), с черными пятнами, с плесенью. Один такой томат испортит вкус всего блюда. Лежалые томаты с подпорченными боками тоже лучше не покупать.

Нитраты. Определить на глаз помидор с избыточным количеством нитратов нельзя. Говорят, что у нитратных томатов белые прожилки, но это может быть особенностью сорта. Для проверки на нитраты можно использовать портативный нитратомер или отдать томат в лабораторию. Впрочем, всецело полагаться на бытовой измерительный прибор не стоит, а ради килограмма овощей вряд ли кто-то станет заказывать исследования.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2020 под заголовком «Аты-баты, шли томаты».