5 суперфудов, которые всем нужны 

Модное название суперфуды пришло к нам из английского языка и в переводе означает суперпища. Ученые считают, что это определенная группа растительных продуктов, которые невероятно полезны, непревзойденны по витаминам и микроэлементам. В общем, будете их употреблять, здоровье станет богатырским!

Ягоды годжи

Их называют плодами долголетия. Прямо настоящий эликсир молодости! Родина годжи — Китай, Монголия и Тибет. Местные жители тысячи лет употребляли эту ягоду в пищу и в медицинских целях. Однако в Европе популярность годжи получила не так давно.

Чем же она полезна? Во — первых, она богата белком: 11 грамм на 100 грамм продукта. Во — вторых, количество антиоксидантов, соединений борющихся со старением клеток, можно сказать запредельное. Среди них каротиноиды, люкопин, лютеин, зеаксантин и другие. Кроме того, она содержит витамины: витамин А-150% дневной нормы, витамин В2-63% дневной нормы, витамин С-27% дневной нормы. И плюс к этому микроэлементы: железо-42% от дневной нормы на 100 грамм продукта, селен-75% дневной нормы, медь-84% от дневной нормы, калий-21% дневного потребления, цинк-15% от рекомендуемой нормы на день.

Ягоды годжи можно употреблять с кашами, добавлять в йогурты, чай.

Киноа

100 граммов киноа могут в значительной степени удовлетворить потребность в некоторых витаминах и минералах. Например, это количество киноа покрывает суточную потребность в фолиевой кислоте на 90%, в магнии и фосфоре на 50% и в витамине Е на 25%.

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Кроме того, кальций киноа лучше усваивается, чем молоко, благодаря чему она может быть хорошим решением для людей с непереносимостью лактозы. Из этой крупы готовят салаты, супы и просто подают на гарнир.

Семена чиа

Родина этих семян Южная Америка, где древние племена майя, инков и ацтеков применяли их в качестве основного продукта питания.

К нам чиа экспортируют из Мексики, Эквадора, Австралии, Гватемалы и Боливии. Эти семена — настоящий кладезь витаминов! Но самое важное, они богаты полинасыщенными жирными кислотами. Омега-3 — в них восемь раз больше, чем в лососе! За счет содержания Омега — 3, предотвращаются воспалительные процессы, укрепляются стенки сердечно-сосудистой системы, восстанавливается работа гормонального фона и улучшается зрение.

С семенами чиа получаются вкуснейшие пудинги и десерты.

Ягоды асаи

Жители Бразилии едят эти ягодки прямо с ветки. К нам же они в свежем виде не доходят, только замороженные или сушеные. Асаи особенно богаты витаминами В1, В2, B5 и витамином С.

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При регулярном употреблении этих ягодок пропадают проблемы с сердцем, снижается «плохой» холестерин, улучшается работа мозга, выводятся из организма токсины и шлаки. А еще их рекоменуют мужчинам и женщинам для улучшения репродуктивных функций. Из этих ягод готовят чудо-десерты.

Семена льна

Если все предыдущие суперфуды у нас не растут, то лен можно найти и в наших широтах. Количество жирных кислот (Омега -3) во льне намного больше, чем в традиционной рыбе и мясе. Гормоноподобные соединения лигнаны снижают риск образования злокачественных опухолей. Оказывают антибактериальное, противовирусное и антиоксидантное действие.

Витамины группы В, которые также присутствуют в семени, ускоряют метаболизм. Снижают уровень жировой прослойки (поэтому его так рекомендуют людям с ожирением). Магний отвечает за рост костей и работу сердечно-сосудистой системы. Из семян льна варя каши, готовят кисель, добавляют в салата и кефир. Фото: pixabay