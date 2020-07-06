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Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы 

Lenta.ru и ещё 3 4 часа назад
Россиянам раскрыли правила выбора хорошей колбасы
Фото: Lenta.ru
Определить хорошую колбасу можно по внешнему виду. Кроме того, стоит обращать внимание на производителя и категорию товара. Правила выбора мясного изделия в беседе с радио Sputnik раскрыла исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Она подчеркнула, что за качеством и безопасностью отечественных колбас следят сразу два ведомства: Россельхознадзор и Роспотребнадзор. «Вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно безопасная», — отметила эксперт.
При выборе изделий стоит обращать внимание на оболочку. По словам Лучкиной, она должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, быть без пятен, вздутий и деформаций. Цвет колбасы на срезе должен быть равномерным. Такое качественное изделие обладает всеми полезными свойствами мяса, из которого она производится.
«Хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса!» — отметила специалист.
Самый ценный источник витаминов и микроэлементов в колбасе — мышечная ткань мяса. Разные виды мяса содержат в своем составе разные ее массовые доли, пояснила Лучкина. Таким образом, в категориях колбасы от «А» до «Д» чем дальше буква стоит от начала алфавита, тем меньше в ней этого продукта.
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