Названы главные правила при выборе колбасы

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, как выбрать хорошую колбасу.

По словам эксперта, за качеством и безопасностью отечественных колбас следят Россельсхознадзор и Роспотребнадзор

«Вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно безопасная».

Тем не менее при выборе продукта следует обращать внимание на оболочку. Лучкина подчеркнула, она должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать к продукту, быть без пятен, вздутий и деформаций. Цвет колбасы на срезе должен быть равномерным. Если все условия соблюдены, можно быть уверенным в том, что такое изделие обладает всеми полезными свойствами мяса, из которого оно производится:

«Хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса!».

Ключевой источников витаминов и микроэлементов в колбасе — мышечная ткань мяса. Разные виды мяса содержат разные ее массовые доли в составе. Иными словами, в категориях колбасы от "А" до "Д" чем дальше буква стоит от начала алфавита, тем меньше в ней этого продукта.