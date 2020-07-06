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Назван способ похудеть с помощью сала 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
Назван способ похудеть с помощью сала
Фото: Ferra.ru
Российский диетолог Елена Соломатина назвала способ похудеть с помощью сала. Однако отмечается, что данный метод работает лишь в одном специфическом случае.
По словам эксперта, утолить свой голод человек может употребив бутерброд из цельнозернового хлеба с салом и овощами. Так, данный перекус может настолько насытить человека, что желание съесть что-то высококалорийное, в частности углеводы и сладкое, просто исчезнет. Это, к слову, в конечном итоге, и поможет сбросить лишний вес.
Врач также посоветовала не употреблять сало в большом количестве, поскольку данный продукт является высококалорийным. Так, по ее словам, есть его можно в количестве 30 граммов в день, однако если есть склонность к набору веса, а также повышенный холестерин — ограничиться стоит 10 граммами в день.
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Еда , Елена Соломатина
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