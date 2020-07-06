В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки 

Полиция в Австралии начала расследование трех случаев обнаружения посторонних предметов в продуктах в супермаркете, сообщает полиция штата Южная Австралия.

Как сообщается в пресс-релизе, с 27 июня по 1 июля произошло три подобных инцидента в магазине сети Woolworths в торговом центре в пригороде Аделаиды.

"Металлические иголки были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, канцелярские кнопки были обнаружены в буханке хлеба", — сообщает полиция.

Полиция исходит из того, что объекты были помещены в еду преднамеренно. Компания Woolworths сотрудничает с полицией и начала собственное расследование.