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В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки 

РИА Новости и ещё 5 9 часов назад
В Австралии в клубнике и хлебе нашли иголки и кнопки
Фото: РИА Новости
Полиция в Австралии начала расследование трех случаев обнаружения посторонних предметов в продуктах в супермаркете, сообщает полиция штата Южная Австралия.
Как сообщается в пресс-релизе, с 27 июня по 1 июля произошло три подобных инцидента в магазине сети Woolworths в торговом центре в пригороде Аделаиды.
"Металлические иголки были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, канцелярские кнопки были обнаружены в буханке хлеба", — сообщает полиция.
Полиция исходит из того, что объекты были помещены в еду преднамеренно. Компания Woolworths сотрудничает с полицией и начала собственное расследование.
Ранее иглы не раз находили в клубнике в Австралии. В сентябре 2018 года австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане, яблоке и грушах. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Согласно данным телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената.
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