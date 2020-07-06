Роспотребнадзор советует не есть грибы до 14 лет

Роспотребнадзор не рекомендует детям до 14 лет есть лесные грибы, поскольку в детском организме недостаточно ферментов, чтобы их переварить.

"Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет", — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник пресс-службой ведомства.

В Роспотребнадзоре также связали частые случаи отравления детей с тем, что те едят грибы сырыми.

В ведомстве напомнили, что грибы следует собирать вдали от дорог и населенных пунктов, в экологически чистых районах. Срезать их лучше с целой ножкой и складывать в плетеные корзины, а не ведра или полиэтиленовые пакеты, — так они дольше останутся свежими. Поскольку грибы быстро портятся, Роспотребнадзор призывает готовить их в день сбора.

Большинство съедобных грибов необходимо предварительно отварить в течение десяти минут, промыть и только потом готовить.

"Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, напомнили в Роспотребнадзоре, уже собранные грибы нельзя покупать у случайных людей, в местах несанкционированной и стихийной торговли.