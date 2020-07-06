Сомнительная польза: чем опасна клубника

Наступил второй месяц лета, значит, в самом разгаре сезон ягод. На рынках продаётся клубника, крыжовник, жимолость, вишня и черешня. Врачи предупреждают — употребление в пищу некоторых из них могжет привести к негативным последствиям для здоровья. Например, садовая клубника является серьёзным аллергеном, при этом польза её плодов для здоровья сомнительна. NEWS.ru узнал у врачей, какие ягоды стоит употреблять этим летом.

Садовая земляника (её принято называть клубникой. — NEWS.ru) гораздо чаще других ягод вызывает аллергические реакции. Основной её аллерген — Fra a1, сообщил в беседе с NEWS.ru главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Самое распространённое проявление негативной реакции организма — опухание губ, языка, век или горла. Также возникает сыпь и покраснение кожи. Такая реакция встречается примерно у 3% населения.

Виктор Тутельян:

Аллергия чаще всего возникает именно на садовую землянику. В ней больше белковых компонентов, которые являются антигенами для нашего организма. В дикой ягоде этих веществ гораздо меньше.

Ещё один минус клубники — она является одной из самых бедных на питательные вещества ягодой. В плодах растения хоть и содержится достаточное количество клетчатки и витамина С, но других полезных витаминов и микроэлементов представлено мало, сообщил в беседе NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Самой полезной же, по его мнению, является жимолость:

Жимолость — весьма редкая и недооценённая ягода — содержит органические кислоты, витамины В1, В2, С, А, Р, калий, кальций, фосфор, магний, йод, алюминий, натрий, марганец, медь, железо. Она укрепляет иммунную систему, оказывает противовоспалительное действие.

Также, по мнению врача, весьма полезными ягодами считаются черника и голубика. Они содержат природные антиоксиданты. Не отстают от них вишня и черешня. Они обе содержат ретинол, аскорбиновую, фолиевую и никотиновую кислоты, витамин Е, несколько витаминов группы В, фосфор и железо.

Диетолог Евгений Арзамасцев советует есть ягоды в сочетании с другой пищей. Полезнее всего они окажутся в тандеме с овощами, фруктами, молочными продуктами и кашами. А вот с жирным мясом ягоды врач есть не советует.

В ягодах содержится много сахара, в сочетании с высокобелковым продуктом это может ухудшить пищеварение. В желудочно-кишечном тракте будут возникать бродильные процессы, пища будет перевариваться плохо, — сообщил эксперт.

Диетологи рекомендуют употреблять в пищу все сладкие ягоды в первой половине дня, так как у них содержится достаточное количество сахаров. Их потребление на ночь может спровоцировать лишний вес.

Как выбрать ягоды и не отравиться

Ягода может растерять свои полезные свойства из-за неправильного хранения и неверной транспортировки. Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий рассказала NEWS.ru, как отличить качественные плоды от подпорченного суррогата.

Клубнику, малину, голубику и другие ягоды без косточки нужно класть именно в ту упаковку, в которой они будут продаваться. Если продукцию высыпали из ящика на прилавок или переложили в пакет, её лучше не брать, считают эксперты. Кроме того, тара, в которой продаётся ягода, не должна быть слишком объёмной. Идеальная расфасовка — 200-250 грамм. Особенно это касается хрупкой малины, которую легко превратить в кашу.

Ягода с косточками (вишня, черешня) — более крепкая и может продаваться россыпью в больших ящиках. Но важно обращать внимание на её внешний вид.

Ирина Козий:

Качественная ягода не должна быть повреждена. На ней не будет проколов и царапин. Именно в них размножаются вредоносные микроорганизмы, которые могут вызвать отравление. Также не стоит брать продукт, если часть ягод заплесневела. Споры плесени распространяются очень быстро и на соседние плоды.

Ещё один показатель свежести ягод — состояние веточки, на которой они растут. Если она зелёная, значит, плоды свежие. Если «хвостик» сухой и завядший, значит, они уже начали терять свои свойства.

Цвет ягоды является «визитной карточкой» её сорта и может быть разным, сообщила Козий. Если цвет плодов в одной упаковке значительно различается, это должно насторожить потребителя. Это означает, что часть из них собрали недозрелыми и они «дошли до кондиции» во время транспортировки. Такие эксперименты не лучшим образом влияют на вкус.