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Продукты, которые стоит есть во время похмелья 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Продукты, которые стоит есть во время похмелья
Фото: depositphotos.com
Во время похмелья зачастую хочется съесть и выпить все, что находится под рукой. Однако не следует этого делать, ведь от некоторых продуктов состояние может только ухудшиться. «Рамблер» составил список еды, которая поможет облегчить похмелье.

Яйца

В яйцах содержатся аминокислоты, которые организм использует для производства антиоксиданта глутатиона. А употребление алкоголя приводит к уменьшению запасов этого вещества.

Арбуз

Алкоголь буквально обезвоживает организм. Именно поэтому лучше всего от похмелья помогают продукты с высоким содержанием воды. И арбуз отлично справляется с этой задачей.

Бананы

В бананах содержится огромное количество калия. И этот фрукт может помочь восполнить запасы этого питательного вещества в организме. Всего один средний банан содержит 12% суточной нормы калия и натрия.

Соленья

Одно из самых популярных лекарств от похмелья. Соленые огурцы очень богаты натрием и электролитами, который истощается во время чрезмерного употребления алкоголя.

Мед

Все дело во фруктозе, которой так много содержится в меде. Она способна помочь быстрее избавить организм от алкоголя. Исследование, проведенное на 50 людях, показало, что мед увеличивает скорость выведения алкоголя до 32,4%.
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