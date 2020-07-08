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Продукты, придуманные не для еды 

Елена Красовская 7 часов назад
Видео рассказывает о продуктах, которые сейчас постоянно присутствуют на столе, но были придуманы совсем не для ежедневного питания. Например, известная газировка 7Up изначально позиционировалась как лечебный напиток, растворяющий ураты, накапливающиеся в организме. Для этого в газировку добавляли цитрат лития, который сегодня используется как стабилизатор настроения у больных биполярных расстройством. Удалили из состава напитка это вещество лишь в конце сороковых. Смотрите ролик и узнайте другие похожие истории.
Ранее «Рамблер» напомнил, что диетолог рассказала, как похудеть с помощью сала.
Еда , Видео
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