Продукты, придуманные не для еды 

Видео рассказывает о продуктах, которые сейчас постоянно присутствуют на столе, но были придуманы совсем не для ежедневного питания. Например, известная газировка 7Up изначально позиционировалась как лечебный напиток, растворяющий ураты, накапливающиеся в организме. Для этого в газировку добавляли цитрат лития, который сегодня используется как стабилизатор настроения у больных биполярных расстройством. Удалили из состава напитка это вещество лишь в конце сороковых. Смотрите ролик и узнайте другие похожие истории.