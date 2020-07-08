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Какие фрукты нельзя употреблять с алкоголем 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Какие фрукты нельзя употреблять с алкоголем
Фото: depositphotos.com
Сочетание некоторых фруктов с алкоголем может быть опасным для здоровья. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Манго

Специалисты предупреждают: после того, как вы съели манго, как минимум два часа не стоит притрагиваться к алкоголю. Дело в том, что кислоты, которые содержит этот фрукт, раздражает слизистую желудка, а спиртные напитки только усугубляют ситуацию.

Дуриан

Вещество, входящее в состав дуриана, и алкоголь вступают в химическую реакцию, в результате которой образуется новое вещество. Оно стремительно вызывает резкое повышение артериального давления, а это может привести к летальному исходу.

Грейпфрут

Грейпфрут обладает свойством блокировать ферменты печени, ответственные за расщепление токсичных веществ, попавших в организм человека. Поэтому, даже если небольшое количество грейпфрута сочетать со спиртными напитками, можно получить алкогольное отравление.

Дыня

Дыню также не стоит совмещаться со спиртосодержащими напитками, так как в этом случае фрукт может спровоцировать диарею.

Виноград

Закусывая алкогольные напитки виноградом, можно в два раза увеличить негативное воздействие спиртного на организм человека. В кишечнике усилится брожение, и может наступить сильное опьянение, потому что вместе с алкоголем организм получит большое количество глюкозы.
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