Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа альтернатива окрошке 

Стелла Шмель 1 час назад
Названа альтернатива окрошке
Фото: depositphotos.com
Шеф-повар Василий Емельяненко назвал несколько альтернатив главному супу лета. Свои варианты он предложил в ходе беседы с радио Sputnik.
Один из популярных вариантов летних супов — гаспачо. Его можно сделать не только на основе томатов, но и на огуречной основе.
В старорусской кухне тоже нашлась достойная замена окрошке — суп ботвинья, который готовится из белого кислого кваса или рассола от квашеной капусты. Также в блюдо добавляется картошка и зеленая ботва.
Шеф-повар напомнил также, что супы можно делать и в бленде. За основу можно взять поджаренные или замаринованные фрукты и ягоды, но клубнику добавлять не стоит — при тепловой обработке она теряет все свои вкусовые качества.
Ранее "Рамблер" писал, что диетолог рассказала, как похудеть с помощью сала.
Видео дня. Проверенный способ купить самый лучший арбуз
Еда , Василий Емельяненко , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские мужчины удивляют иностранок
Чем русские мужчины удивляют иностранок
Рецепт от Разыграева
Рецепт от Разыграева
Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал…
Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал…
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Названы негативные последствия гражданского брака
12:17
Названы негативные последствия гражданского брака
Любовь Психология
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
01:17
Светская львица хочет сделать Белый дом розовым
Звёзды
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
03:06
Пелагею настигли проблемы со здоровьем из-за развода
Звёзды Здоровье
Как идеально отстирать шторку для ванной
01:56
Как идеально отстирать шторку для ванной
Дом и сад
Продукты, придуманные не для еды
13:28
Продукты, придуманные не для еды
Еда
Проверенный способ купить самый лучший арбуз
02:46
Проверенный способ купить самый лучший арбуз
Еда
Раскрыто отношение россиян к неравным бракам
03:14
Раскрыто отношение россиян к неравным бракам
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение