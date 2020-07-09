Названа альтернатива окрошке 

Шеф-повар Василий Емельяненко назвал несколько альтернатив главному супу лета. Свои варианты он предложил в ходе беседы с радио Sputnik.

Один из популярных вариантов летних супов — гаспачо. Его можно сделать не только на основе томатов, но и на огуречной основе.

В старорусской кухне тоже нашлась достойная замена окрошке — суп ботвинья, который готовится из белого кислого кваса или рассола от квашеной капусты. Также в блюдо добавляется картошка и зеленая ботва.

Шеф-повар напомнил также, что супы можно делать и в бленде. За основу можно взять поджаренные или замаринованные фрукты и ягоды, но клубнику добавлять не стоит — при тепловой обработке она теряет все свои вкусовые качества.