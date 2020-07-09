Андрей Разыграев покажет «МИР в одной тарелке» 

Национальный музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ» представляет новый выпуск программы известного путешественника Андрея Разыграева — «МИР в одной тарелке. Мексика».

«МИР в одной тарелке» — это гастрономические туры по самым необычным и аппетитным достопримечательностям мира, которые подарят зрителям возможность попробовать на вкус разные страны и города. Гурман и путешественник Андрей Разыграев приглашает на уютные посиделки к себе на кухню, где расскажет увлекательные истории о кулинарных странствиях и поделится рецептами самых колоритных, но при этом простых национальных блюд, по следам своих ярких экспедиций.

В новом выпуске популярный телеведущий с небывалым азартом создаст блюда, которые произвели на него впечатление во время путешествий по жаркой Мексике. Андрей погрузит зрителей в атмосферу яркого и шумного праздника, зажигательных танцев, невероятных контрастов и кулинарных изысков. Ведущий поделится рецептами традиционных мексиканских блюд: Чилес Эн Ногада, Мексиканский суп с фасолью и кукурузой и начос с соусами гуакамоле и сальсой.

Пресс-служба

Андрей продемонстрирует приготовление блюд, которые под силу повторить каждому, а приправит их не только специями, но и миксом из воспоминаний о самых ярких моментах во время путешествия по жаркой Мексике.

Андрей Разыграев: «В этом выпуске мы отправимся в кулинарный вояж по Мексике. Между прочим, кухня этой страны внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ей уже несколько тысяч лет. Поэтому каждый раз, когда вы едите кесадилью или тортилью, будьте уверены, что едите абсолютно тоже самое, что и исчезнувшие когда-то индейцы племени майя. Надеюсь, конечно, что кесадилья или тортилья к их исчезновению не имеет никакого отношения. Я не професситональный повар, я любитель-энтузиаст, поэтому всегда пользуюсь подсказками моего продюсера и рецептами, которые она специально отобрала для нашей программы. Мексика — страна страстная, эмоциональная и темпераментная, точно такая же, как и её кухня. Для того, чтобы испытать всю палитру её вкусов, не обязательно туда лететь. Если у такого любителя-экспериментатора, как я, получилось приготовить блюда, то я уверен, что получится и у вас».

«МИР в одной тарелке» — экспедиция в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных блюд от заядлого путешественника Андрея Разыграева.

Пресс-служба

Смотрите премьеру программы «МИР в одной тарелке. Мексика» 11 июля в 10:00 на «МУЗ-ТВ».