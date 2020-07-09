Назван способствующий похудению продукт питания 

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала авокадо продуктом питания, употребление которого помогает бороться с избыточным весом. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметила, что мякоть авокадо содержит огромное количество полезных витаминов и микроэлементов, в том числе кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод и магний, а также фолиевую кислоту и витамины групп B, А, С, K. Они способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сжиганию жира и похудению.

В половинке авокадо содержится семь граммов клетчатки — это почти 30 процентов от дневной нормы. Кроме того, олеиновая кислота снижает уровень холестерина, а L-карнитин ускоряет метаболизм и помогает «сжигать» лишний вес

Ольга Деккер

нутрициолог

Ранее Деккер рассказала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Она предупредила, что эта ягода отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе.