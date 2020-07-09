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Назван способствующий похудению продукт питания 

Lenta.ru 4 часа назад
Назван способствующий похудению продукт питания
Фото: Globallookpress.com
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала авокадо продуктом питания, употребление которого помогает бороться с избыточным весом. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт отметила, что мякоть авокадо содержит огромное количество полезных витаминов и микроэлементов, в том числе кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод и магний, а также фолиевую кислоту и витамины групп B, А, С, K. Они способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сжиганию жира и похудению.
В половинке авокадо содержится семь граммов клетчатки — это почти 30 процентов от дневной нормы. Кроме того, олеиновая кислота снижает уровень холестерина, а L-карнитин ускоряет метаболизм и помогает «сжигать» лишний вес
Ольга Деккер
нутрициолог
Ранее Деккер рассказала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Она предупредила, что эта ягода отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе.
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