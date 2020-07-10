Названо полезное количество шоколада в день

Внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала есть 15-25 граммов горьких и темных сортов шоколада в день. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва».

По словам эксперта, в сутки можно употреблять не более 25 граммов шоколада, то есть примерно четверть плитки. При этом, если есть шоколад утром и выбирать горькие и темные сорта, то такое количество можно назвать не только безопасным, но и полезным. Стародубова уточнила, что ее совет касается лишь здоровых людей. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Она предупредила, что эта ягода отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе.