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Названо полезное количество съеденного шоколада в день 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Названо полезное количество шоколада в день
Фото: Lenta.ru
Внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рекомендовала есть 15-25 граммов горьких и темных сортов шоколада в день. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва».
По словам эксперта, в сутки можно употреблять не более 25 граммов шоколада, то есть примерно четверть плитки. При этом, если есть шоколад утром и выбирать горькие и темные сорта, то такое количество можно назвать не только безопасным, но и полезным. Стародубова уточнила, что ее совет касается лишь здоровых людей. При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом.
Ранее нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов рассказала о максимальном количестве черешни, которое допустимо съесть в течение дня. Она предупредила, что эта ягода отличается высоким содержанием углеводов, поэтому людям, страдающим от сахарного диабета или пытающимся сбросить вес, необходимо внимательно следить за ее количеством в рационе.
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Еда , Антонина Стародубова
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