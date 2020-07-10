Продукты-имитации, которые мы считаем настоящими

Современная пищевая промышленность, при поддержке науки, достигла небывалых высот в деле обмана потребителей.

Постепенно мы открываем для себя коварный мир подделок и с удивлением узнаем, что крабовые палочки не имеют к крабам никакого отношения, а сыр «Российский» называется сыром только из уважения к традициям. Но мы хотим рассказать вам о продуктах, в которых мы всегда бываем абсолютно уверены и, как оказалось, совершенно зря.

Ваниль

Запах ванили спутать с чем-то очень сложно — насыщенный аромат этой пряности прочно ассоциируется у нас с кондитерскими шедеврами. Но вся проблема в том, что мы кладем в выпечку не ваниль, а ванилин и это, поверьте, совсем не одно и то же. Ваниль — одна из самых дорогих пряностей в мире и уступает по ценности лишь шафрану. Но пакетик с ванилином в любом супермаркете стоит копейки и все потому, что производят его химическим путем и технология совсем не относится к дорогостоящим.

Настоящая ваниль — это стручки тропической орхидеи Vanilla planifolia, цена которых на мировом рынке достигает 400−500 долларов за килограмм.

Выращивать это растение непросто — ему подходит любой тропический климат, но пчела из рода Melipona, способная опылить цветок, обитает только на родине ванили — в Мексике.

Из-за этого опыление орхидей происходит вручную и процесс этот очень трудоемкий. Не менее кропотливая работа — сборка стручков, их обработка и создание условий, при которых пряность сможет правильно «созреть». Все это и повышает цену натуральной ванили, которую большинство из нас никогда не видели.

Васаби

Приправа васаби хорошо знакома завсегдатаям суши-баров. Ни одна трапеза, претендующая на отношение к японской национальной кухне, не обходится без этой ярко-зеленой жгучей субстанции. К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что вся приправа в наших ресторанах, за очень редким исключением — это лишь имитация васаби.

Если бы вам довелось попробовать настоящий продукт, который готовят из эвтремы японской, то вы сразу бы ощутили разницу и вряд ли захотели вернуться к примитивной подделке.

Оригинальный васаби можно попробовать только в Японии, так как растение быстро теряет свои свойства и не может долго храниться и транспортироваться.

Выращивать эвтрему очень сложно — необходим особый состав грунта, высокая влажность, родниковая вода, умеренный теплый климат и хороший дренаж. Корневище, из которого готовят приправу, созревает только через 3−4 года и стоит это сырье от 250 долларов за килограмм. Корень эвтремы натирается на особой терке вручную, непосредственно перед подачей на стол.

Из-за этого небольшой шарик васаби обходится гурманам в 3−5 баксов, что, согласитесь, немало. Но еще дороже так называемый хонвасаби — приправа, изготовленная из растений, найденных в дикой природе. Это большая редкость и позволить ее себе могут только состоятельные люди. Для остальных японцев выращивают васаби-дайкон — неприхотливый и доступный. Из него готовят полуфабрикаты — порошки и специальные таблетки, которые нужно растворять в воде.

А вот адская смесь из хрена, горчицы и зеленого красителя, к которой мы привыкли, стоит сущие копейки и может предоставляться заведением, вообще, бесплатно, в нагрузку к заказанным роллам.

Спаржа по-корейски

Салат «спаржа по-корейски» хорошо знаком ценителям азиатской кухни. Многие почему-то уверены, что речь идет о настоящей спарже, приготовленной особым способом. Но «спаржей» этот продукт кличут только в странах СНГ, а во всем остальном мире используют настоящее название — фучжу.

Это не растение, а продукт, получаемый в результате переработки соевых бобов. Процесс приготовления фучжу довольно сложен и состоит из целого ряда процессов. Сначала сою замачивают, измельчают и процеживают с целью получения соевого молока. Эту жидкость кипятят и томят, а полученную в результате процесса толстую пленку снимают и сушат.

Полоски пленки, высушенные и от этого сморщившиеся, нам и предлагают под видом спаржи.

Это называют фучжу, а в Японии — юбу. Настоящая спаржа — это побеги многолетнего растения, которое на латыни называется Asparagus. Стоит кушанье из настоящей спаржи на порядок дороже, да и по вкусу отличается от имитации в лучшую сторону.

Корица

Корица — это та самая невероятная пряность, придающая особый вкус и запах яблочным пирогам, сдобным булочкам и глинтвейну. У нас она продается в любом продуктовом магазине как в порошке, так и в виде «палочек». Вы должны знать, что чаще всего нам продают не настоящую корицу, а ее дешевый заменитель — кассию.

Кассия очень похожа по вкусу и запаху на оригинальную корицу, но все же есть между продуктами существенная разница. Корица — это трубочки из коры дерева Cinnamomum zeylanicum, произрастающего в западной Индии и на острове Шри-Ланка. Пряность имеет тонкий и очень приятный аромат, а также слегка сладковатый вкус.

Палочки настоящей корицы очень хрупкие и их без труда можно раскрошить пальцами.

Кассия — это ложная корица, получаемая из коры родственного настоящему коричному дереву растения Cinnamomum aromaticum. Оно широко распространено в Индии, Вьетнаме и Индонезии, имеет более темный цвет и очень высокую плотность. Руками сломать палочку кассии нелегко, даже прикладывая значительные усилия.

Нужно особо отметить, что нам, привыкшим к кассии, оригинальная корица может показаться не такой душистой. Из-за этого в выпечку корицы кладут больше, чем заменителя. Но если вы добавите ее в чай или кофе, то она раскроет весь свой душистый потенциал полностью. Кассия в напитках может перебивать их вкус и даже горчить. Корица лишь подчеркнет естественные нотки напитка и дополнит их изысканным ароматом.