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Почему я не храню растительное масло в шкафу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему я не храню растительное масло в шкафу
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует полезные советы от наших читателей. Обсудить эффективность совета предлагаем в комментариях.
Раньше я никогда не задумывалась о том, как правильно хранить данный продукт. Ставила подсолнечное масло либо в шкаф, либо у плиты, чтобы было удобнее до него дотягиваться и использовать в приготовлении еды. И совсем недавно я решила изучить этикетку растительного масла. И оказалось, что нельзя его хранить в шкафу или на столе, как это делают многие. На этикетке написано, что после вскрытия продукт следует хранить в холодильнике.
Как оказалось, после вскрытия в бутылку с маслом попадает кислород, и начинаются химические реакции. А в холодильнике окислительные процессы замедляются, и продукт дольше остается полезным и свежим.
Также после вскрытия срок годности растительного масла значительно уменьшается. Открытую бутылку следует использовать в течение трех-четырех недель.
В подсолнечном масле содержится большое количество витаминов и жирных кислот, необходимых нашему организму. Именно поэтому так важно следить за правильным хранением продукта. Теперь я храню растительное масло только в холодильнике. Пусть это и не так удобно, зато безопасно.
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