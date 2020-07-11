Почему я не храню растительное масло в шкафу 

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Раньше я никогда не задумывалась о том, как правильно хранить данный продукт. Ставила подсолнечное масло либо в шкаф, либо у плиты, чтобы было удобнее до него дотягиваться и использовать в приготовлении еды. И совсем недавно я решила изучить этикетку растительного масла. И оказалось, что нельзя его хранить в шкафу или на столе, как это делают многие. На этикетке написано, что после вскрытия продукт следует хранить в холодильнике.

Как оказалось, после вскрытия в бутылку с маслом попадает кислород, и начинаются химические реакции. А в холодильнике окислительные процессы замедляются, и продукт дольше остается полезным и свежим.

Также после вскрытия срок годности растительного масла значительно уменьшается. Открытую бутылку следует использовать в течение трех-четырех недель.

В подсолнечном масле содержится большое количество витаминов и жирных кислот, необходимых нашему организму. Именно поэтому так важно следить за правильным хранением продукта. Теперь я храню растительное масло только в холодильнике. Пусть это и не так удобно, зато безопасно.