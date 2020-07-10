Кулинарная премьера канала «МУЗ-ТВ» — «МИР в одной тарелке»!
Он идеален. Его лицо знакомо всем зрителям «МУЗ-ТВ». Он знает все секреты звезд шоу бизнеса, покорил много стран и перепробовал все кухни мира. Но он совершенно не умеет готовить! И, впервые, заядлый путешественник и шоумен Андрей Разыграев будет сам готовить блюда разных народов мира. А приправит их "вкусными" историями о своих приключениях.
Смотрите программу «МИР в одной тарелке» каждую субботу в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Рецепт от Разыграева».
Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Мексика» от 11 июля 2020.
НОВЫЙ МЕКСИКАНСКИЙ СУП («Yelli»)
Ингредиенты:
- 1 пачка супа Yelli Семь бобов
- 900 мл воды
- 250 г говяжьего фарша
- растительное масло
- соль — по вкусу
- перец чили — по желанию.
- Для подачи: чипсы (начос), сыр
Суп должен быть очень густой по консистенции. Если Вы предпочитаете более жидкие супы, то можно увеличить количество жидкости до 1,2 литров на пачку.
Пресс-служба
Рецепт:
1. Высыпать смесь в кипящую подсоленную воду, перемешать.
2. Довести до кипения. Важно! Готовить на медленном огне 40-50 минут, накрыв крышкой.
3. Пока готовится основа, разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте фарш в течение 5-10 минут, время от времени помешивая.
4. За 10 минут до готовности супа, добавьте в него обжаренный фарш и перемешайте.
5. Снять с огня. По желанию добавить перец чили, при необходимости — соль.
6. Подавать с тертым сыром и чипсами начос.
Можно приготовить и без фарша. Данный рецепт с фаршем — аналог чили кон корне.
ЧИЛЕС ЭН НОГАДА
Ингредиенты.
НАЧИНКА:
- 8 перцев
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 750 г свиного фарша
- 350 г помидоров
- маленький пучок петрушки
- 2 ст.л. рубленого бланшированного миндаля
- 2 ст.л. изюма
- 2 ст.л. засахаренного кактуса или апельсиновых цукатов
- 2 ст.л. кедровых орешков
- 4 гвоздички, помолоть соль и перец по вкусу
- 1 яблоко
- 1 персик
- 1 зрелый банан (платано)
Соус:
- 450 мл молока
- 150 г мягкого козьего сыра
- 300 г грецких орехов
- 1 ст.л. сахара
- 2.5 см кусочек коричной палочки, помолоть в ступке
Для украшения:
- 250 г зерен граната
- горсть рубленой петрушки
Пресс-служба
Рецепт:
1. Обуглить перцы на открытом огне (на газовой комфорке или на гриле), пока кожица не почернеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Сложить в пластиковый пакет, закрыть и оставить на 5-10 минут. Затем открыть и снять кожицу. Сделать в перце надрез и удалить семена.
2. Подготовить овощи: мелко нарезать лук и чеснок; помидоры разрезать пополам, удалить семена и нарезать; нарубить петрушку; мелко нарезать яблоко, персик и плантано.
3. Разогреть масло в большой сковороде на среднем огне.
Добавить мелко нарезанный лук и чеснок и готовить 3-4 минуты.
Добавить в сковороду фарш и готовить примерно 7 минут, разбивая ложкой на частички. Добавить помидоры, петрушку, яблоко, персик, платано, кедровые орешки, миндаль, изюм, цукаты, молотую гвоздику, соль и перец по вкусу. Перемешать и готовить, пока все не прогреется.
4. В это время добавить в блендер молоко, козий сыр, грецкие орехи, сахар и раскрошенную корицу. Перемешать до однородной консистенции.
5. Наполнить каждый перец начинкой. Выложить на сервировочное блюдо, полить соусом. Украсить зернами граната и петрушкой.
НАЧОС С СОУСАМИ ГУАКОМОЛЛЕ И САЛЬСОЙ
САЛЬСА
Ингредиенты:
- Помидоры — 4 шт.
- Лук красный — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Перец чили красный — 1 шт.
- Перец чили зеленый — 1 шт.
- Кинза — 1 пучок
- Лайм — 1 шт.
- Масло оливковое — 2 ст. ложки
- Соль и перец по вкусу
Рецепт:
1. Помидоры надрезаем крест-накрест и опускаем в кипящую воду на 30 сек.
2. Перекладываем помидоры в емкость с ледяной водой и даем им остыть.
3. Снимаем с помидоров кожицу.
4. Нарезаем помидоры мелкими кубиками.
5. Лук режем на небольшие кубики.
6. Оба перца разрезаем пополам, удаляем семена с помощью ложки или ножа, нарезаем мелкими кубиками.
7. Мелко рубим кинзу.
8. Зубчики чеснока чистим и измельчаем ножом.
9. В глубокой миске смешиваем нарезанные овощи и зелень. Выдавливаем сок из половинок лайма, добавляем соль, перец, оливковое масло и тщательно перемешиваем.
10. Готовое блюдо перед подачей отправляем в холодильник на 1 час.
ГУАКОМОЛЛЕ
Ингредиенты:
- Свежая кинза (кориандр) — ½ пучка;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соль — ½ ч.л. ;
- Томат — 1 шт;
- Лук репчатый — ½ шт;
- Авокадо — 5 шт;
- Сок лимонный — 3 ст.л. ;
Пресс-служба
Рецепт:
1. Чеснок очистите от шелухи, после чего мелко нарежьте или пропустите через пресс, после чего перемешайте его с солью.
2. Мелко измельчите помидор, кинзу и лук.
3. Авокадо помойте, разрежьте пополам, избавьтесь от косточки и шкурки, после чего хорошенько разомните фрукт.
4. Выжмите сок лимона или лайма руками или при помощи специального пресс для цитрусовых, и сразу же перемешайте его с размятым авокадо, чтобы тот не начал коричневеть.
5. Смешайте помидор, кинзу, лук, соль и чеснок с смесь авокадо и лимонного сока.
6. Подавать, украсив зеленью с начос или чипсами
Смотрите авторское кулинарное шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ».