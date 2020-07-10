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Кулинарная премьера канала «МУЗ-ТВ» — «МИР в одной тарелке»!

Он идеален. Его лицо знакомо всем зрителям «МУЗ-ТВ». Он знает все секреты звезд шоу бизнеса, покорил много стран и перепробовал все кухни мира. Но он совершенно не умеет готовить! И, впервые, заядлый путешественник и шоумен Андрей Разыграев будет сам готовить блюда разных народов мира. А приправит их "вкусными" историями о своих приключениях.

Смотрите программу «МИР в одной тарелке» каждую субботу в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Рецепт от Разыграева».

Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Мексика» от 11 июля 2020.

НОВЫЙ МЕКСИКАНСКИЙ СУП («Yelli»)

Ингредиенты:

1 пачка супа Yelli Семь бобов

900 мл воды

250 г говяжьего фарша

растительное масло

соль — по вкусу

перец чили — по желанию.

Для подачи: чипсы (начос), сыр

Суп должен быть очень густой по консистенции. Если Вы предпочитаете более жидкие супы, то можно увеличить количество жидкости до 1,2 литров на пачку.

Пресс-служба

Рецепт:

1. Высыпать смесь в кипящую подсоленную воду, перемешать.

2. Довести до кипения. Важно! Готовить на медленном огне 40-50 минут, накрыв крышкой.

3. Пока готовится основа, разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте фарш в течение 5-10 минут, время от времени помешивая.

4. За 10 минут до готовности супа, добавьте в него обжаренный фарш и перемешайте.

5. Снять с огня. По желанию добавить перец чили, при необходимости — соль.

6. Подавать с тертым сыром и чипсами начос.

Можно приготовить и без фарша. Данный рецепт с фаршем — аналог чили кон корне.

ЧИЛЕС ЭН НОГАДА

Ингредиенты.

8 перцев

1 ст.л. оливкового масла

1 луковица

2 зубчика чеснока

750 г свиного фарша

350 г помидоров

маленький пучок петрушки

2 ст.л. рубленого бланшированного миндаля

2 ст.л. изюма

2 ст.л. засахаренного кактуса или апельсиновых цукатов

2 ст.л. кедровых орешков

4 гвоздички, помолоть соль и перец по вкусу

1 яблоко

1 персик

1 зрелый банан (платано) НАЧИНКА:

Соус:

450 мл молока

150 г мягкого козьего сыра

300 г грецких орехов

1 ст.л. сахара

2.5 см кусочек коричной палочки, помолоть в ступке

Для украшения:

250 г зерен граната

горсть рубленой петрушки

Пресс-служба

Рецепт:

1. Обуглить перцы на открытом огне (на газовой комфорке или на гриле), пока кожица не почернеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Сложить в пластиковый пакет, закрыть и оставить на 5-10 минут. Затем открыть и снять кожицу. Сделать в перце надрез и удалить семена.

2. Подготовить овощи: мелко нарезать лук и чеснок; помидоры разрезать пополам, удалить семена и нарезать; нарубить петрушку; мелко нарезать яблоко, персик и плантано.

3. Разогреть масло в большой сковороде на среднем огне.

Добавить мелко нарезанный лук и чеснок и готовить 3-4 минуты.

Добавить в сковороду фарш и готовить примерно 7 минут, разбивая ложкой на частички. Добавить помидоры, петрушку, яблоко, персик, платано, кедровые орешки, миндаль, изюм, цукаты, молотую гвоздику, соль и перец по вкусу. Перемешать и готовить, пока все не прогреется.

4. В это время добавить в блендер молоко, козий сыр, грецкие орехи, сахар и раскрошенную корицу. Перемешать до однородной консистенции.

5. Наполнить каждый перец начинкой. Выложить на сервировочное блюдо, полить соусом. Украсить зернами граната и петрушкой.

НАЧОС С СОУСАМИ ГУАКОМОЛЛЕ И САЛЬСОЙ

САЛЬСА

Ингредиенты:

Помидоры — 4 шт.

Лук красный — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Перец чили красный — 1 шт.

Перец чили зеленый — 1 шт.

Кинза — 1 пучок

Лайм — 1 шт.

Масло оливковое — 2 ст. ложки

Соль и перец по вкусу

Рецепт:

1. Помидоры надрезаем крест-накрест и опускаем в кипящую воду на 30 сек.

2. Перекладываем помидоры в емкость с ледяной водой и даем им остыть.

3. Снимаем с помидоров кожицу.

4. Нарезаем помидоры мелкими кубиками.

5. Лук режем на небольшие кубики.

6. Оба перца разрезаем пополам, удаляем семена с помощью ложки или ножа, нарезаем мелкими кубиками.

7. Мелко рубим кинзу.

8. Зубчики чеснока чистим и измельчаем ножом.

9. В глубокой миске смешиваем нарезанные овощи и зелень. Выдавливаем сок из половинок лайма, добавляем соль, перец, оливковое масло и тщательно перемешиваем.

10. Готовое блюдо перед подачей отправляем в холодильник на 1 час.

ГУАКОМОЛЛЕ

Свежая кинза (кориандр) — ½ пучка;

Чеснок — 2 зубчика;

Соль — ½ ч.л. ;

Томат — 1 шт;

Лук репчатый — ½ шт;

Авокадо — 5 шт;

Сок лимонный — 3 ст.л. ; Ингредиенты:

Пресс-служба

Рецепт:

1. Чеснок очистите от шелухи, после чего мелко нарежьте или пропустите через пресс, после чего перемешайте его с солью.

2. Мелко измельчите помидор, кинзу и лук.

3. Авокадо помойте, разрежьте пополам, избавьтесь от косточки и шкурки, после чего хорошенько разомните фрукт.

4. Выжмите сок лимона или лайма руками или при помощи специального пресс для цитрусовых, и сразу же перемешайте его с размятым авокадо, чтобы тот не начал коричневеть.

5. Смешайте помидор, кинзу, лук, соль и чеснок с смесь авокадо и лимонного сока.

6. Подавать, украсив зеленью с начос или чипсами

Смотрите авторское кулинарное шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ».