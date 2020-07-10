Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт от Разыграева 

Партнерский материал 4 часа назад
Рецепт от Разыграева
Фото: Пресс-служба
Кулинарная премьера канала «МУЗ-ТВ» — «МИР в одной тарелке»!
Он идеален. Его лицо знакомо всем зрителям «МУЗ-ТВ». Он знает все секреты звезд шоу бизнеса, покорил много стран и перепробовал все кухни мира. Но он совершенно не умеет готовить! И, впервые, заядлый путешественник и шоумен Андрей Разыграев будет сам готовить блюда разных народов мира. А приправит их "вкусными" историями о своих приключениях.
Смотрите программу «МИР в одной тарелке» каждую субботу в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Рецепт от Разыграева».
Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Мексика» от 11 июля 2020.

НОВЫЙ МЕКСИКАНСКИЙ СУП («Yelli»)

Ингредиенты:
  • 1 пачка супа Yelli Семь бобов
  • 900 мл воды
  • 250 г говяжьего фарша
  • растительное масло
  • соль — по вкусу
  • перец чили — по желанию.
  • Для подачи: чипсы (начос), сыр
Суп должен быть очень густой по консистенции. Если Вы предпочитаете более жидкие супы, то можно увеличить количество жидкости до 1,2 литров на пачку.
Пресс-служба
Рецепт:
1. Высыпать смесь в кипящую подсоленную воду, перемешать.
2. Довести до кипения. Важно! Готовить на медленном огне 40-50 минут, накрыв крышкой.
3. Пока готовится основа, разогрейте небольшое количество растительного масла и обжарьте фарш в течение 5-10 минут, время от времени помешивая.
4. За 10 минут до готовности супа, добавьте в него обжаренный фарш и перемешайте.
5. Снять с огня. По желанию добавить перец чили, при необходимости — соль.
6. Подавать с тертым сыром и чипсами начос.
Можно приготовить и без фарша. Данный рецепт с фаршем — аналог чили кон корне.

ЧИЛЕС ЭН НОГАДА

Ингредиенты.
НАЧИНКА:
  • 8 перцев
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 750 г свиного фарша
  • 350 г помидоров
  • маленький пучок петрушки
  • 2 ст.л. рубленого бланшированного миндаля
  • 2 ст.л. изюма
  • 2 ст.л. засахаренного кактуса или апельсиновых цукатов
  • 2 ст.л. кедровых орешков
  • 4 гвоздички, помолоть соль и перец по вкусу
  • 1 яблоко
  • 1 персик
  • 1 зрелый банан (платано)
Соус:
  • 450 мл молока
  • 150 г мягкого козьего сыра
  • 300 г грецких орехов
  • 1 ст.л. сахара
  • 2.5 см кусочек коричной палочки, помолоть в ступке
Для украшения:
  • 250 г зерен граната
  • горсть рубленой петрушки
Пресс-служба
Рецепт:
1. Обуглить перцы на открытом огне (на газовой комфорке или на гриле), пока кожица не почернеет. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Сложить в пластиковый пакет, закрыть и оставить на 5-10 минут. Затем открыть и снять кожицу. Сделать в перце надрез и удалить семена.
2. Подготовить овощи: мелко нарезать лук и чеснок; помидоры разрезать пополам, удалить семена и нарезать; нарубить петрушку; мелко нарезать яблоко, персик и плантано.
3. Разогреть масло в большой сковороде на среднем огне.
Добавить мелко нарезанный лук и чеснок и готовить 3-4 минуты.
Добавить в сковороду фарш и готовить примерно 7 минут, разбивая ложкой на частички. Добавить помидоры, петрушку, яблоко, персик, платано, кедровые орешки, миндаль, изюм, цукаты, молотую гвоздику, соль и перец по вкусу. Перемешать и готовить, пока все не прогреется.
4. В это время добавить в блендер молоко, козий сыр, грецкие орехи, сахар и раскрошенную корицу. Перемешать до однородной консистенции.
5. Наполнить каждый перец начинкой. Выложить на сервировочное блюдо, полить соусом. Украсить зернами граната и петрушкой.

НАЧОС С СОУСАМИ ГУАКОМОЛЛЕ И САЛЬСОЙ

САЛЬСА
Ингредиенты:
  • Помидоры — 4 шт.
  • Лук красный — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Перец чили красный — 1 шт.
  • Перец чили зеленый — 1 шт.
  • Кинза — 1 пучок
  • Лайм — 1 шт.
  • Масло оливковое — 2 ст. ложки
  • Соль и перец по вкусу
Рецепт:
1. Помидоры надрезаем крест-накрест и опускаем в кипящую воду на 30 сек.
2. Перекладываем помидоры в емкость с ледяной водой и даем им остыть.
3. Снимаем с помидоров кожицу.
4. Нарезаем помидоры мелкими кубиками.
5. Лук режем на небольшие кубики.
6. Оба перца разрезаем пополам, удаляем семена с помощью ложки или ножа, нарезаем мелкими кубиками.
7. Мелко рубим кинзу.
8. Зубчики чеснока чистим и измельчаем ножом.
9. В глубокой миске смешиваем нарезанные овощи и зелень. Выдавливаем сок из половинок лайма, добавляем соль, перец, оливковое масло и тщательно перемешиваем.
10. Готовое блюдо перед подачей отправляем в холодильник на 1 час.
ГУАКОМОЛЛЕ
Ингредиенты:
  • Свежая кинза (кориандр) — ½ пучка;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Соль — ½ ч.л. ;
  • Томат — 1 шт;
  • Лук репчатый — ½ шт;
  • Авокадо — 5 шт;
  • Сок лимонный — 3 ст.л. ;
Пресс-служба
Рецепт:
1. Чеснок очистите от шелухи, после чего мелко нарежьте или пропустите через пресс, после чего перемешайте его с солью.
2. Мелко измельчите помидор, кинзу и лук.
3. Авокадо помойте, разрежьте пополам, избавьтесь от косточки и шкурки, после чего хорошенько разомните фрукт.
4. Выжмите сок лимона или лайма руками или при помощи специального пресс для цитрусовых, и сразу же перемешайте его с размятым авокадо, чтобы тот не начал коричневеть.
5. Смешайте помидор, кинзу, лук, соль и чеснок с смесь авокадо и лимонного сока.
6. Подавать, украсив зеленью с начос или чипсами
Смотрите авторское кулинарное шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ».
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Женский форум
Еда , Андрей Разыграев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
Учительница физкультуры назвала простой способ похудеть
Учительница физкультуры назвала простой способ похудеть
Новости партнеров
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
02:58
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
Звёзды Любовь
Способы отличить хороший сыр от подделки
20:00
Способы отличить хороший сыр от подделки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение