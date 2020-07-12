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Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Китайский блогер назвал самые необычные блюда в РФ
Фото: Lenta.ru
Его посвященная причудам русской кухни колонка опубликована на популярной в Китае платформе Sohu.
В рейтинге, составленном блогером, оказались шесть позиций. Его удивили вареники с клубникой, а также рисовая каша с клубникой — по мнению автора, клубника достаточно хороша на вкус и без подобных кулинарных ухищрений.
Также к числу необычных продуктов было причислено соленое сало:
«Не понимаю, почему его просто не пожарить, но говорят, что это лучшая закуска к спиртным напиткам».
«Это блюдо едят почти в каждом доме. Я совсем не понимаю вкусов русских людей»,
— так блогер высказался о селедке под шубой.
Китаец включил в свою колонку и два кондитерских изделия — пирожное «картошка» и шоколад «Аленка». Об «Аленке» он написал следующее:
«Ко вкусу шоколада у меня нет никаких вопросов, но вот его обертку я принять никак не могу. На первый взгляд эта кукла на упаковке кажется милой, но потом замечаешь, насколько невыносимо пронзительный у нее взгляд».
В декабре 2018 года российские блюда оценили иностранные футболисты ЦСКА. Они среди прочего также отведали селедки под шубой. В апреле 2020-го американская рэперша Азилия Бэнкс назвала русскую кухню худшей в мире.
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Еда , Азилия Бэнкс , ЦСКА
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