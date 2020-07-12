Китайский блогер назвал самые необычные блюда в РФ

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Его посвященная причудам русской кухни колонка опубликована на популярной в Китае платформе Sohu.

В рейтинге, составленном блогером, оказались шесть позиций. Его удивили вареники с клубникой, а также рисовая каша с клубникой — по мнению автора, клубника достаточно хороша на вкус и без подобных кулинарных ухищрений.

Также к числу необычных продуктов было причислено соленое сало:

«Не понимаю, почему его просто не пожарить, но говорят, что это лучшая закуска к спиртным напиткам».

«Это блюдо едят почти в каждом доме. Я совсем не понимаю вкусов русских людей»,

— так блогер высказался о селедке под шубой.

Китаец включил в свою колонку и два кондитерских изделия — пирожное «картошка» и шоколад «Аленка». Об «Аленке» он написал следующее:

«Ко вкусу шоколада у меня нет никаких вопросов, но вот его обертку я принять никак не могу. На первый взгляд эта кукла на упаковке кажется милой, но потом замечаешь, насколько невыносимо пронзительный у нее взгляд».