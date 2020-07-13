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Диетолог назвала лучшее время для употребления фастфуда 

РИА Новости и ещё 6 31 минуту назад
Диетолог назвала лучшее время для фастфуда
Фото: РИА Новости
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время суток можно употреблять фастфуд без вреда для фигуры.
По ее словам, утром обменные процессы происходят быстрее, поэтому в течение дня организм способен "сжечь" лишние калории.
При этом врач отметила, что эта рекомендация в основном касается молодых людей, ведущих активный образ жизни.
"Молодым активным людям фастфуд сойдет с рук, лишний вес может быть не так заметен, как у взрослого человека", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".
Ночью обменные процессы тоже работают, но не так интенсивно, уточнила Соломатина.
"Поэтому условный гамбургер обязательно отложится, мы не сможем его потратить",
— заключила диетолог.
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Еда , Елена Соломатина , Вечерняя Москва
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