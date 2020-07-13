Диетолог назвала лучшее время для фастфуда

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в какое время суток можно употреблять фастфуд без вреда для фигуры.

По ее словам, утром обменные процессы происходят быстрее, поэтому в течение дня организм способен "сжечь" лишние калории.

При этом врач отметила, что эта рекомендация в основном касается молодых людей, ведущих активный образ жизни.

"Молодым активным людям фастфуд сойдет с рук, лишний вес может быть не так заметен, как у взрослого человека", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

Ночью обменные процессы тоже работают, но не так интенсивно, уточнила Соломатина.

"Поэтому условный гамбургер обязательно отложится, мы не сможем его потратить",

— заключила диетолог.