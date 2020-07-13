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Рецепты самых вкусных яиц для завтрака 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Рецепты яиц для завтрака, которые сведут с ума
Фото: depositphotos
Завтрак считается самым важным приемом пищи за день. Но постоянная готовка негативно влияет на вдохновение, которое помогает создавать новые рецепты. От быта устаешь настолько, что в какой-то момент пропадает само желание завтракать.
Это негативно сказывается на здорове, а недостаток энергии отражается на продуктивности в течение дня. «Рамблер» изучил несколько простых рецептов с яйцами и делится ими.

Добавьте в омлет сыр с плесенью

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Разбить несколько яиц, добавить немного молока и специй, перемешать. Классический рецепт омлета знаком нам с самого детства. Но есть омлет каждый день надоест любому.
Поэтому можно поэкспериментировать с добавками. Например, добавить сверху тонкую крошку плесневого сыра и подержать омлет под крышкой несколько минут (чтобы сыр расплавился). В итоге, у вас получится завтрак как из лучших ресторанов.

Голландский соус для яйца-пашот

Уже ставшее традиционным яйцо-пашот приобретет новый вкус, если добавить к нему соус «Голландез». Для этого необходимо соединить 3 желтка, ложку сливочного масла, щепотку соли и черного перца с лимонным соком.
Далее полученную смесь необходимо подержать на водяной бане, помешивая. Соус быстро загустевает, поэтому готовить его нужно перед самой подачей. Вкус вас приятно удивит!

Скрэмбл с базиликом и шпинатом

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Скрэмбл — это тот же омлет, только с одним условием. Когда «дно» вашего яичного полотна немного схватится (буквально через несколько секунд), его необходимо взбить вилкой. Просто двигайте края полотна к центру до тех пор, пока не добьетесь эффекта сжатой фольги.
Не забудьте добавить в смесь нарезанные шпинат, базилик и немного пармезана. Получится красивый и ароматный завтрак. Приятного аппетита!
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