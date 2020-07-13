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Алкогольные напитки, которые нельзя пить в жару 

Полина Алферова 3 часа назад
Алкогольные напитки, которые нельзя пить в жару
Фото: Pixabay
Жаркое лето повысило спрос на прохладительные напитки, в том числе и на алкогольные. «Рамблер» расскажет, от каких из них стоит отказаться.
Строго говоря, врачи вообще не рекомендуют увлекаться спиртным в жаркую погоду, ведь алкоголь обезвоживает организм. Тогда как жара, особенно при повышенной влажности, сама по себе является серьезным испытанием для организма. Но если совсем отказаться от алкоголя нет сил, то стоит исключить из своего хотя бы следующие напитки.

Пиво

Да, несмотря на свою популярность и среди мужчин, и среди женщин, пиво — не лучший спутник жаркого дня. Напиток вызывает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому предельная дневная норма — 2 бутылки, причем стоит выбирать светлое, не больше четырех градусов. Кроме того, пиво опасно тем, что с ним легко «перебрать».

Водка и коньяк

Крепкий алкоголь опасен не только обезвоживанием, но и перегревом, ведь он увеличивает теплоотдачу.

Ликер и крепленые вина

Эти напитки вызывают острую жажду, они слишком сладкие для жары. Кроме того, они провоцируют аллергию в сочетании с неподходящей едой.
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