Названы причины быстрой порчи мяса 

Глава отдела Федерального научного центра пищевых систем РАН Виктория Насонова рассказала, почему только что купленное в магазине мясо с неистекшим сроком годности может быстро испортиться. Причины она раскрыла в интервью радио Sputnik

Главной причиной быстрой потери свежести мяса специалист назвала нарушение холодильной цепи, когда во время транспортировки, выгрузки и выкладки на полки продукт оказывается в разных температурных условиях. Это способствует активизации микробиологических процессов, и мясо портится быстрее. Поэтому покупать мясо следует в проверенных местах, а храниться оно должно при температуре от минус 1,5 до плюс 4 градусов.

Кроме того, зачастую в быстрой порче мяса виноваты и сами покупатели, которые, положив мясо в корзину, долго ходят по отделам супермаркета, а затем едут домой. Все это время температура продукта повышается, из-за чего сокращается срок годности. Поэтому только что взятое с прилавка мясо следует сразу складывать в сумку-холодильник.

При этом Насонова призвала не употреблять в пищу мясо с измененным цветом или неприятным запахом даже после термической обработки, поскольку оно уже не свежее и часть микроорганизмов все равно выживет, неся дополнительные риски. Если мясо планируется хранить долго, то лучше покупать его замороженным.