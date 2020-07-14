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Названы причины быстрой порчи мяса 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Названы причины быстрой порчи мяса
Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»
Глава отдела Федерального научного центра пищевых систем РАН Виктория Насонова рассказала, почему только что купленное в магазине мясо с неистекшим сроком годности может быстро испортиться. Причины она раскрыла в интервью радио Sputnik
Главной причиной быстрой потери свежести мяса специалист назвала нарушение холодильной цепи, когда во время транспортировки, выгрузки и выкладки на полки продукт оказывается в разных температурных условиях. Это способствует активизации микробиологических процессов, и мясо портится быстрее. Поэтому покупать мясо следует в проверенных местах, а храниться оно должно при температуре от минус 1,5 до плюс 4 градусов.
Кроме того, зачастую в быстрой порче мяса виноваты и сами покупатели, которые, положив мясо в корзину, долго ходят по отделам супермаркета, а затем едут домой. Все это время температура продукта повышается, из-за чего сокращается срок годности. Поэтому только что взятое с прилавка мясо следует сразу складывать в сумку-холодильник.
При этом Насонова призвала не употреблять в пищу мясо с измененным цветом или неприятным запахом даже после термической обработки, поскольку оно уже не свежее и часть микроорганизмов все равно выживет, неся дополнительные риски. Если мясо планируется хранить долго, то лучше покупать его замороженным.
Ранее главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал, что употребление красного мяса — это по-прежнему фактор риска для онкологии кишечника, однако «в отношении сердечных заболеваний красное мясо не вредно». Мясников подчеркнул, что этот продукт — бесценный источник многих витаминов и микроэлементов, поэтому его рекомендуется есть, но не чаще трех раз в неделю.
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Еда , Порча и сглаз , Александр Мясников , РАН , ИА Sputnik
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