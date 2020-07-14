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Раскрыто, почему мясо портится раньше истечения срока годности 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Названы причины порчи мяса до истечения срока годности
Фото: depositphotos.com
Глава отдела Федерального научного центра пищевых систем РАН Виктория Насонова рассказала, почему мясо с длинным сроком годности, купленное в магазине, оказывается испорчено. Об этом она сообщила радио Sputnik.
Эксперт рассказала, что в большинстве случаях мясо портится из-за нарушения холодильной цепи. Мясо хранится в температуре от -1,5 до +4 градусов.
"С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а все, что с ним происходит дальше — транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, — может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы. Это критично и приводит к тому, что активизируются микробиологические процессы, мясо портится быстрее, чем указано на этикетке"
В некоторых случаях, по словам Насоновой, покупатели сами виноваты в том, что мясо портится. Она привела в пример бытовую ситуацию, когда человек ходит по большому продуктовому магазину. Он кладет мясо в самый низ тележки и продолжает выбирать товары, затем стоит в очереди на кассе, после едет домой. По словам эксперта, за такое короткое время срок годности мяса сокращается.
"В идеале сразу после того как вы взяли продукт с прилавка, убирать его в сумку-холодильник или термопакеты — они всегда находятся в шаговой доступности от мясных отделов", — посоветовала Насонова.
Специалист призвала не употреблять мясо с неприятным запахом и неестественным цветом даже пале термообработки, так как высокие температуры убивают только 99% бактерий, но остается еще 1%, который может быть опасен.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван продукт, уничтожающий холестерин.
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Еда , РАН , ИА Sputnik
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