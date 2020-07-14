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Какие продукты не стоит употреблять с чаем 

Gotovim-Edim.Ru 11 часов назад
Какие продукты не стоит употреблять с чаем
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Что может быть вкуснее чая с лимоном, да еще и если к нему есть что-то сладенькое? Однако специалисты утверждают, что не все продукты полезно кушать с чаем. Расскажем о них подробнее.
Сладкое. Не стоит добавлять в чай ни сахар, ни пить его с чем-то сладеньким. Шах и мат, сладкоежки. Такое сочетание часто становится причиной ожирения, а также заставляет организм вырабатывать большое количество инсулина. Помимо этого сахар замедляет метаболизм и провоцирует возникновение диабета.
Лимон. Он не навредит вам, если добавить его в чай, но и пользы не принесет никакой, поскольку под воздействием горячей температуры все полезное в цитрусовом исчезнет без следа.
Молоко. Если вы добавите его в чай, то не получите природных антиоксидантов из напитка, так как молоко сведет их пользу на нет.
Мед. Его категорически запрещено нагревать, так как в процессе нагрева мед становится канцерогеном, который повышает вероятность возникновения злокачественных новообразований. Мед теряет полезные свойства при температуре нагрева от шестидесяти градусов и выше.
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