Какие продукты не стоит употреблять с чаем 

Что может быть вкуснее чая с лимоном, да еще и если к нему есть что-то сладенькое? Однако специалисты утверждают, что не все продукты полезно кушать с чаем. Расскажем о них подробнее.

Сладкое. Не стоит добавлять в чай ни сахар, ни пить его с чем-то сладеньким. Шах и мат, сладкоежки. Такое сочетание часто становится причиной ожирения, а также заставляет организм вырабатывать большое количество инсулина. Помимо этого сахар замедляет метаболизм и провоцирует возникновение диабета.

Лимон. Он не навредит вам, если добавить его в чай, но и пользы не принесет никакой, поскольку под воздействием горячей температуры все полезное в цитрусовом исчезнет без следа.

Молоко. Если вы добавите его в чай, то не получите природных антиоксидантов из напитка, так как молоко сведет их пользу на нет.

Мед. Его категорически запрещено нагревать, так как в процессе нагрева мед становится канцерогеном, который повышает вероятность возникновения злокачественных новообразований. Мед теряет полезные свойства при температуре нагрева от шестидесяти градусов и выше.