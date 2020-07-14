Как вырастить чайный гриб и сделать комбучу

Уверены, вы хотя бы раз пробовали чайный гриб. Слабогазированный напиток отлично спасает в жару, имеет кисло-сладкий привкус. Раньше чайный гриб можно было найти почти на каждой советской кухне, необычное чудо кулинарии хранилось в трехлитровой банке и радовало детей и взрослых.

Напиток пользовался популярностью не только благодаря своему вкусу. Полезные свойства, которые вырабатываются в процессе брожения, помогают поддерживать иммунную систему организма и активизировать обменные процессы. Сейчас комбучу (так напиток назывался в Китае) можно приобрести в магазина, но «Рамблер» решил напомнить как вырастить такой гриб дома.

Простой способ вырастить гриб из чая Для начала необходимо взять трехлитровую банку, промыть и простерилизовать ее при помощи кипятка.

Заварите любой крепкий чай, который займет половину банки. Никаких особых требований к чаю нет (главное, чтобы он был листовым). Гриб можно вырастить как из черного, так и из зеленого чая.

Получившуюся заварку необходимо остудить, добавить 6-7 ложек сахара и помешивать до тех пор, пока сахар не растворится.

Получившуюся заварку необходимо процедить, чтобы в банку не попали чаинки, и перелить в емкость.

Далее банку накрываем марлей, чтобы будущий гриб дышал и в него не попадала пыль.

Емкость с будущим грибом отправляем примерно на месяц в теплое и затемненное место.

Уже через пару недель из банки начнет доноситься легкий запах уксуса. А спустя месяц, вы увидите прозрачную пленку на поверхности. Допустимо, чтобы на пленке были небольшие белые или серые пятна. Получившаяся пленка и есть ваш гриб!

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Вырастили гриб, что дальше? Далее необходимо вынуть гриб промыть его, промыть банку.

Укладываем гриб в очищенную емкость так, чтобы волокнистая часть оказалась снизу. Именно они ферментируют жидкость.

Затем еще раз «кормим» остывшим сладким чаем.

Несколько дней гриб будет лежать на дне банки. Но постепенно дрожжи, которые будут образовываться в банке, поднимут гриб, и он будет плавать на поверхности.

После того гриб «наберется сил», он будет готов к использованию. Останется только поддерживать его жизнедеятельность: сливать получившуюся комбучу, подкармливать чаем и не давать жидкости превратиться в уксус.

Вы также можете добавлять в получившийся напиток мед, имбирь или толченные ягоды, чтобы менять его вкус. Приятного аппетита!