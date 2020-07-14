Как вырастить чайный гриб и сделать комбучу

Уверены, вы хотя бы раз пробовали чайный гриб. Слабогазированный напиток отлично спасает в жару, имеет кисло-сладкий привкус. Раньше чайный гриб можно было найти почти на каждой советской кухне, необычное чудо кулинарии хранилось в трехлитровой банке и радовало детей и взрослых.
Напиток пользовался популярностью не только благодаря своему вкусу. Полезные свойства, которые вырабатываются в процессе брожения, помогают поддерживать иммунную систему организма и активизировать обменные процессы. Сейчас комбучу (так напиток назывался в Китае) можно приобрести в магазина, но «Рамблер» решил напомнить как вырастить такой гриб дома.
Простой способ вырастить гриб из чая
- Для начала необходимо взять трехлитровую банку, промыть и простерилизовать ее при помощи кипятка.
- Заварите любой крепкий чай, который займет половину банки. Никаких особых требований к чаю нет (главное, чтобы он был листовым). Гриб можно вырастить как из черного, так и из зеленого чая.
- Получившуюся заварку необходимо остудить, добавить 6-7 ложек сахара и помешивать до тех пор, пока сахар не растворится.
- Получившуюся заварку необходимо процедить, чтобы в банку не попали чаинки, и перелить в емкость.
- Далее банку накрываем марлей, чтобы будущий гриб дышал и в него не попадала пыль.
- Емкость с будущим грибом отправляем примерно на месяц в теплое и затемненное место.
Уже через пару недель из банки начнет доноситься легкий запах уксуса. А спустя месяц, вы увидите прозрачную пленку на поверхности. Допустимо, чтобы на пленке были небольшие белые или серые пятна. Получившаяся пленка и есть ваш гриб!
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Вырастили гриб, что дальше?
- Далее необходимо вынуть гриб промыть его, промыть банку.
- Укладываем гриб в очищенную емкость так, чтобы волокнистая часть оказалась снизу. Именно они ферментируют жидкость.
- Затем еще раз «кормим» остывшим сладким чаем.
- Несколько дней гриб будет лежать на дне банки. Но постепенно дрожжи, которые будут образовываться в банке, поднимут гриб, и он будет плавать на поверхности.
После того гриб «наберется сил», он будет готов к использованию. Останется только поддерживать его жизнедеятельность: сливать получившуюся комбучу, подкармливать чаем и не давать жидкости превратиться в уксус.
Вы также можете добавлять в получившийся напиток мед, имбирь или толченные ягоды, чтобы менять его вкус. Приятного аппетита!