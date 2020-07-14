Опрос показал, какое вино предпочитают россияне 

Почти половина россиян употребляет вино, большинство из них предпочитает полусладкое, а любителей красного в два раза больше, чем белого, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 46% граждан сообщили, что употребляют вино — 24% красное, 11% белое, 10% любят разные вина, 1% предпочитает розовое, при этом 54% опрошенных совсем не употребляют вино.

Отмечается, что среди тех, кто иногда пьет вино, 46% выбирают полусладкое, 30% — сухое, у 13% нет предпочтений, 4% любят ликерное, крепленое, еще 4% — другое, 3% затруднились ответить. Также среди россиян той же категории 42% употребляют тихое вино, 19% — игристое, для 32% это не принципиально, 7% затруднились ответить.

Как указано в опросе, почти половина россиян (45%) за последний год покупали вино, причем чаще — вино российского производства (26%), нежели импортного (12%), не покупали вино за последний год 55%, и российское, и импортное одинаково часто берут 6%. Среди тех, кто за последний год покупали вино, 77% покупали отечественное вино один раз в месяц или реже, 4% — один раз в неделю, 2% — два-три раза в неделю или чаще, еще 50% покупают импортное вино один раз в месяц или реже, 3% — один раз в неделю, 2% — два-три раза в неделю или чаще.

Уточняется, что 66% согласны с утверждением "Россия — страна с большой винодельческой историей и традициями", 25% — придерживаются обратной точки зрения, 9% затруднились ответить.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.