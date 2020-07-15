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Россиян захотели поощрять материально за найденную в магазине просрочку 

Мира Маркина 3 часа назад
Россиянам хотят платить за найденную просрочку
Фото: depositphotos.com
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать россиянам, нашедшим в магазинах просроченные продукты, половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке. Соответствующее письмо депутат направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, — об этом сообщает RT.
Согласно действующему законодательству, штраф для магазина за торговлю продуктов с истекшим сроком годности варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Однако покупатель, который приобрел некачественный товар, может добиться возмещения морального ущерба только через суд. Как показывает практика, в таком случае можно рассчитывать лишь на символическую выплату.
По мнению парламентария, предложенная мера простимулирует общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, из чего на самом деле производят продукты эконом.
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