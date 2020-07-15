Россиянам хотят платить за найденную просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать россиянам, нашедшим в магазинах просроченные продукты, половину суммы штрафа, который будет выписан торговой точке. Соответствующее письмо депутат направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, — об этом сообщает RT.
Согласно действующему законодательству, штраф для магазина за торговлю продуктов с истекшим сроком годности варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Однако покупатель, который приобрел некачественный товар, может добиться возмещения морального ущерба только через суд. Как показывает практика, в таком случае можно рассчитывать лишь на символическую выплату.
По мнению парламентария, предложенная мера простимулирует общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, из чего на самом деле производят продукты эконом.