Россиянам хотят платить за найденную просрочку

Согласно действующему законодательству, штраф для магазина за торговлю продуктов с истекшим сроком годности варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Однако покупатель, который приобрел некачественный товар, может добиться возмещения морального ущерба только через суд. Как показывает практика, в таком случае можно рассчитывать лишь на символическую выплату.

По мнению парламентария, предложенная мера простимулирует общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.