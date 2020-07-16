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В России назвали лучшее овсяное печенье 

Lenta.ru и ещё 11 2 часа назад
В России назвали лучшее овсяное печенье
Фото: Lenta.ru
Эксперты Роскачества проверили популярные марки овсяного печенья и назвали лучшие. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». Испытание показало, что продукция всех 18 протестированных торговых марок оказалась безопасной.
Эксперты подчеркивают, что все производители при изготовлении овсяного печенья используют овсяную муку и качественное масло. Что касается массовой доли сахара, то самое большое значение оказалось в продукции торговой марки «Каждый день» (39,6 процента), а меньше всего — в печенье «Хватай-ка» (32 процента). По ГОСТу массовая доля сахара не должна превышать 40 процентов. Продукция торговых марок «Каждый день», «Полет», «Полет ГОСТ», «Посиделкино», «Сладкая слобода», «Хватай-ка», «Хлебная слобода», «Яшкино», «Эки», Globus, Slakon соответствовала требованиям опережающего стандарта Роскачества по показателю безопасности, указали специалисты.
Ранее специалисты Роскачества давали советы по выбору полезного хлеба. Оптимальным источником сложных углеводов, например, считается хлеб с зернами подсолнечника, а в семенах льна есть полезная для сердца альфа-линолевая кислота Омега-3 и достаточно много клетчатки.
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