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Любимая еда россиян оказалась опасной 

Lenta.ru 3 часа назад
Любимая еда россиян оказалась опасной
Фото: «Коммерсантъ»
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказал какая любимая еда россиян может оказаться опасной для здоровья. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».
Фосфаты широко используются в пищевой промышленности в качестве, например, регуляторов кислотности и стабилизаторов. В самом фосфоре нет ничего опасного, но важно, чтобы он поступал в организм в соотношении 1:1 с кальцием, предупреждают специалисты.
«В противном случае происходит нарушение фосфорно-кальциевого обмена, и кальций "вымывается" из костей. Переизбыток фосфора в рационе врачи считают основной причиной того, что все больше молодых людей и людей среднего возраста страдает остеопорозом», — предупреждают в «Росконтроле».
«Старайтесь, чтобы в вашем рационе было как можно меньше готовых продуктов: вареных и копченых колбас, сосисок, полуфабрикатов, крабовых палочек, чипсов, плавленых сыров газированных напитков с высоким содержанием фосфора», — говорится в исследовании. Также специалисты рекомендуют употреблять больше молочных продуктов.
Ранее эксперты рассказывали об опасности покупного шашлыка. Например, в маринованном мясе из магазинов Selgros и «Магнолия» выявлено недопустимо высокое содержание фосфора, что может свидетельствовать о наличии незаявленных фосфатов. В мясе под брендом «О’Кей» обнаружены консерванты.
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