Как понять, что ваш арбуз есть нельзя

Лето постепенно дает о себе знать, на прилавках рынков и магазинов начали появляться арбузы. Несмотря на то, что период зрелости сочных ягод приходится на август, многие уже начали тестировать ассортимент. Но какова вероятность, что сладость недоспевшего арбуза зависит от химикатов. «Рамблер» расскажет как проверить арбуз на количество вредных элементов.

Есть несколько способов, чтобы провести собственную экспертизу. Количество нитратов можно измерить с помощью лакмусовых бумажек, которые меняют цвет при соприкосновении с ними. Окуните бумагу в сок арбуза и подождите несколько минут. Результат сравните с тем, что указан на графике упаковки.

Существуют и специальные приборы, например, экотестер, которым можно замерять количество нитратов в любом овоще или фрукте. Но если необходимых помощников под рукой не нашлось, придется обратиться к народным средствам.

План действий Положите кусочек арбуза в воду. Если с арбузом все в норме, он должен остаться на поверхности. Плод, накаченный нитратами, пойдет ко дну.

Есть еще один, более достоверный способ. Необходимо взять немного мякоти арбуза, размять и положить ее в наполненный водой стакан. Если жидкость в стакане вдруг окрасится в яркие цвета: розовый, желтый или красный, есть такой арбуз нельзя.

Вероятно, плод заставили «дозревать» химическим путем. Если же вода в стакане останется чистой, значит арбуз не был подвержен химической обработке.

Пользователи сети уже активно начали проверять свои арбузы. Вот к каким выводам они приходят: