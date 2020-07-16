Андрей Разыграев откроет «МИР в одной тарелке» 

«МУЗ-ТВ» — давно уже больше, чем музыкальный канал. Теперь он предлагает не только музыкальную и духовную пищу, но и реальную. Новое авторское шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» станет настоящим спасением для тех, кто любит вкусно поесть, но с замысловатыми рецептами на «Вы».

«МИР в одной тарелке» — экспедиция в мир вкусов, кулинарных предпочтений жителей разных уголков планеты, с захватывающими историями и секретами приготовления национальных блюд от заядлого путешественника Андрея Разыграева. В новом выпуске популярный телеведущий с небывалым азартом создаст блюда, которые произвели на него впечатление во время путешествий по колоритной Индии. Андрей погрузит зрителей в атмосферу красочного Болливуда, жгучих специй и глубокой философии.

Ведущий поделится рецептами традиционных индийских блюд: суп из чечевицы «Масурдал», рис с шафраном и Чикен баттер масала.

Гурман и путешественник продемонстрирует приготовление блюд, которые под силу повторить каждому, а приправит их не только специями, но и миксом из воспоминаний о самых ярких моментах по следам странствий в жаркой Индии.

Пресс-служба

Андрей Разыграев: «Не бойтесь пробовать новое! Ведь любое путешествие — это некий эксперимент, и в том числе — гастрономическое приключение. Приехал, и хочешь не хочешь, а пробуешь местную кухню. В нашей программе вы получите, прежде всего, новые яркие и вкусные впечатления. Мир вашей тарелке!»

Смотрите премьеру программы «МИР в одной тарелке. Индия» 18 июля в 10:00 только на «МУЗ-ТВ».