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Популярная еда оказалась вредной для здоровья 

Стелла Шмель 2 часа назад
Популярная еда оказалась опасной для здоровья
Фото: depositphotos.com
Центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провел исследование и выяснил, какие продукты питания, популярные среди наших соотечественников, несут вред для организма.
По данным экспертов, необходимо тщательно следить за тем, чтобы в рационе было как можно меньше готовых продуктов: вареных и копченых колбас, сосисок, крабовых палочек, плавленых сыров, чипсов и полуфабрикатов, а также газировок с высоким содержанием фосфора.
Кроме того, специалисты рекомендуют употреблять как можно больше молочных продуктов.
В "Росконтроле" заявили, что фосфаты используются в пищевой промышленности широко. В самом фосфоре нет опасности, но крайне важно следить, чтобы он поступал в равном соотношении с кальцием. Переизбыток фосфора приводит к тому, что все больше молодых людей, а также людей среднего возраста страдают остеопорозом.
Ранее "Рамблер" писал, как определить наличие нитратов в арбузе.
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