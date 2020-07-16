Популярная еда оказалась опасной для здоровья

Центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провел исследование и выяснил, какие продукты питания, популярные среди наших соотечественников, несут вред для организма.

По данным экспертов, необходимо тщательно следить за тем, чтобы в рационе было как можно меньше готовых продуктов: вареных и копченых колбас, сосисок, крабовых палочек, плавленых сыров, чипсов и полуфабрикатов, а также газировок с высоким содержанием фосфора.

Кроме того, специалисты рекомендуют употреблять как можно больше молочных продуктов.

В "Росконтроле" заявили, что фосфаты используются в пищевой промышленности широко. В самом фосфоре нет опасности, но крайне важно следить, чтобы он поступал в равном соотношении с кальцием. Переизбыток фосфора приводит к тому, что все больше молодых людей, а также людей среднего возраста страдают остеопорозом.