Кулинарная премьера канала «МУЗ-ТВ» — «МИР в одной тарелке»!

Он идеален. Его лицо знакомо всем зрителям «МУЗ-ТВ». Он знает все секреты звезд шоу бизнеса, покорил много стран и перепробовал все кухни мира. Но он совершенно не умеет готовить! И, впервые, заядлый путешественник и шоумен Андрей Разыграев будет сам готовить блюда разных народов мира. А приправит их "вкусными" историями о своих приключениях.

Смотрите программу «МИР в одной тарелке» каждую субботу в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Рецепт от Разыграева».

Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Индия».

СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ «МАСУРДАЛ» («Yelli»)

Ингредиенты:

250 г супа Yelli из чечевицы

1,6 л воды (бульона)

Соль — по вкусу

250 г копчёностей (ребрышки, бекон, грудинка)

Для подачи:

Небольшой кусочек свежего имбиря

Свежая зелень петрушки

Лепешки роти

Рецепт:

1. Высыпать смесь в кипящую подсоленную воду, перемешать.

2. Довести до кипения. Важно! Готовить на медленном огне 25 минут, накрыв крышкой. За 10 минут до готовности добавить копчености.

3. Снять с огня. Добавить мелко рубленную зелень петрушки и тертый имбирь.

4. Подавать с лепешкой роти.

Пресс-служба

ЧИКЕН БАТТЕР МАСАЛА

Ингредиенты:

ДЛЯ МАРИНАДА КУРИЦЫ:

Кефир или греческий йогурт 150 г

Куркума, паприка, кориандр, кумин по чайной ложке

Гвоздика — несколько штучек

Лимонный сок ½ лимона

Соль, перец по вкусу

ОСТАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриное мясо (филе или бедро) 700 — 800 г

Лук красный 1/2 большой луковицы

Чеснок или чесночная паста 10 г

Имбирь свежий 5 г

Куркума молотая 1 столовая ложка с горкой

Паприка молотая 1 столовая ложка с горкой

Кориандр молотый 1 столовая ложка с горкой

Гарам масала 1 столовая ложка с горкой

Кумин обычный ½ чайной ложки

Кайенский перец по вкусу

Соль, черный перец по вкусу

Сахар тростниковый 1 столовая ложка с горкой

Томатная паста 20 — 30 г

Свежие сочные помидоры 150-200 г

Жареные орешки кешью горсть

Жирные сливки 33 — 35% 60 — 80 мл

Сливочное масло 70 — 100 г

Кинза свежая пучок

Рецепт:

1. Курицу порежьте на кусочки среднего размера и замаринуйте в специях и кефире (можно смешать кефир и йогурт). Смешайте все ингредиенты для маринада и куриное мясо. Оставьте мясо мариноваться минимум 3 — 4 часа. Лучше на ночь.

2. Достаньте куриное мясо из холодильника за 30 — 40 минут до приготовления. Мясо должно быть комнатной температуры, а не холодное. Возьмите глубокую сковородку и растопите большой кусок сливочного масла.

3. Отправьте куриное мясо на сковородку и обжарьте на среднем или сильном огне. Обжаривайте минут 15 до готовности. Зажаривать слишком сильно курицу не обязательно — она должна быть слегка обжарена и приготовлена внутри. Отложите курицу в сторону. Я просто перекладываю куриное мясо в какую-нибудь посуду и продолжаю готовить соус на этой же сковородке.

4. Теперь приготовьте соус. Нарезанный лук и чеснок обжарьте 2 — 3 минуты на среднем огне в сливочном масле. Масло всегда используйте сливочное.

5. Теперь добавьте все молотые специи (куркума, кориандр, паприка, гарам масала) и кумин. Перец можете добавить свежий или молотый. Я добавляю несколько щепоток кайенского, и он практически не чувствуется в соусе.

6. Добавьте тростниковый сахар и быстро перемешайте.

7. Положите в сковородку нарезанные пополам помидоры и раздавите их с помощью лопатки, чтобы помидоры дали сок.

8. Добавьте горсть орешков кешью.

9. Налейте примерно 150 — 200 мл воды, чтобы помидоры плавали в жидкости. Тушите без крышки, позволяя соусу немного выкипать. Пробуйте. Регулируйте степень остроты и солености, если необходимо. Помните, что вкус станет более ореховым после того, как вы пропустите соус через блендер.

10. Тщательно измельчите соус в блендере.

11. Процедите соус через сито обратно в сковородку. Это делать не обязательно, но если вы хотите нежную текстуру без остатков от томатной кожуры, частиц специй и орехов, то лучше процедить соус через сито. Тогда у вас останется нежная однородная текстура.

12. Поставьте соус на средний огонь, добавьте в него курицу и примерно 30г сливочного масла.

13. Теперь добавьте жирные сливки. Сливок может уйти от 50 до 100 мл, а, может быть, и больше — пробуйте на вкус и регулируйте сливочность соуса. Потомите курицу буквально минуту, чтобы она прогрелась в соусе. Блюдо готово!

Пресс-служба

РИС С ШАФРАНОМ

Ингредиенты:

Шафран щепотка

Рис басмати 1,5 стакана

Кунжутное масло 3 столовые ложки

Лавровый лист 4 штуки

Палочки корицы 2 штуки

Кардамон 7 штук

Гвоздика 7 штук

Соль ½ чайной ложки

Вода 1 столовая ложка

Кинза

Рецепт:

1. Промойте рис дважды, слейте воду и дайте ему высохнуть. Замочите шафран в столовой ложке воды не менее, чем на 10 минут.

2. Разогрейте кастрюлю на среднем огне и добавьте масло. Затем добавьте лавровый лист, разломанные кусочки корицы, гвоздику, кардамон, соль и пассеруйте все в течение минуты.

3. Уменьшите огонь, добавьте в специи рис и пассеруйте еще 2 минуты.

4. Влейте горячую воду и замоченный ранее шафран с водой и доведите до слабого кипения, после чего варите, не закрывая крышкой, 5 минут. Затем уменьшите огонь до среднего и частично прикройте кастрюлю крышкой. Готовьте в течение 5 минут, помешав 1-2 раза, чтобы избежать склеивания и прилипания риса ко дну.

5. Уменьшите огонь до слабого, плотно закройте кастрюлю крышкой и доведите до готовности в течение 10 минут

6. Удалите из риса все специи, мелко нарежьте пучок кинзы, перемешайте с рисом и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Пресс-служба

Смотрите авторское кулинарное шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ».