Кулинарная премьера канала «МУЗ-ТВ» — «МИР в одной тарелке»!
Он идеален. Его лицо знакомо всем зрителям «МУЗ-ТВ». Он знает все секреты звезд шоу бизнеса, покорил много стран и перепробовал все кухни мира. Но он совершенно не умеет готовить! И, впервые, заядлый путешественник и шоумен Андрей Разыграев будет сам готовить блюда разных народов мира. А приправит их "вкусными" историями о своих приключениях.
Смотрите программу «МИР в одной тарелке» каждую субботу в 10:00 только на «МУЗ-ТВ». А если вы не успели записать рецепты или захотите поделиться ими с друзьями, то их всегда можно будет найти в нашей специальной колонке «Рецепт от Разыграева».
Рецепты программы «МИР в одной тарелке. Индия».
СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ «МАСУРДАЛ» («Yelli»)
Ингредиенты:
- 250 г супа Yelli из чечевицы
- 1,6 л воды (бульона)
- Соль — по вкусу
- 250 г копчёностей (ребрышки, бекон, грудинка)
Для подачи:
- Небольшой кусочек свежего имбиря
- Свежая зелень петрушки
- Лепешки роти
Рецепт:
1. Высыпать смесь в кипящую подсоленную воду, перемешать.
2. Довести до кипения. Важно! Готовить на медленном огне 25 минут, накрыв крышкой. За 10 минут до готовности добавить копчености.
3. Снять с огня. Добавить мелко рубленную зелень петрушки и тертый имбирь.
4. Подавать с лепешкой роти.
Пресс-служба
ЧИКЕН БАТТЕР МАСАЛА
Ингредиенты:
ДЛЯ МАРИНАДА КУРИЦЫ:
- Кефир или греческий йогурт 150 г
- Куркума, паприка, кориандр, кумин по чайной ложке
- Гвоздика — несколько штучек
- Лимонный сок ½ лимона
- Соль, перец по вкусу
ОСТАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Куриное мясо (филе или бедро) 700 — 800 г
- Лук красный 1/2 большой луковицы
- Чеснок или чесночная паста 10 г
- Имбирь свежий 5 г
- Куркума молотая 1 столовая ложка с горкой
- Паприка молотая 1 столовая ложка с горкой
- Кориандр молотый 1 столовая ложка с горкой
- Гарам масала 1 столовая ложка с горкой
- Кумин обычный ½ чайной ложки
- Кайенский перец по вкусу
- Соль, черный перец по вкусу
- Сахар тростниковый 1 столовая ложка с горкой
- Томатная паста 20 — 30 г
- Свежие сочные помидоры 150-200 г
- Жареные орешки кешью горсть
- Жирные сливки 33 — 35% 60 — 80 мл
- Сливочное масло 70 — 100 г
- Кинза свежая пучок
Рецепт:
1. Курицу порежьте на кусочки среднего размера и замаринуйте в специях и кефире (можно смешать кефир и йогурт). Смешайте все ингредиенты для маринада и куриное мясо. Оставьте мясо мариноваться минимум 3 — 4 часа. Лучше на ночь.
2. Достаньте куриное мясо из холодильника за 30 — 40 минут до приготовления. Мясо должно быть комнатной температуры, а не холодное. Возьмите глубокую сковородку и растопите большой кусок сливочного масла.
3. Отправьте куриное мясо на сковородку и обжарьте на среднем или сильном огне. Обжаривайте минут 15 до готовности. Зажаривать слишком сильно курицу не обязательно — она должна быть слегка обжарена и приготовлена внутри. Отложите курицу в сторону. Я просто перекладываю куриное мясо в какую-нибудь посуду и продолжаю готовить соус на этой же сковородке.
4. Теперь приготовьте соус. Нарезанный лук и чеснок обжарьте 2 — 3 минуты на среднем огне в сливочном масле. Масло всегда используйте сливочное.
5. Теперь добавьте все молотые специи (куркума, кориандр, паприка, гарам масала) и кумин. Перец можете добавить свежий или молотый. Я добавляю несколько щепоток кайенского, и он практически не чувствуется в соусе.
6. Добавьте тростниковый сахар и быстро перемешайте.
7. Положите в сковородку нарезанные пополам помидоры и раздавите их с помощью лопатки, чтобы помидоры дали сок.
8. Добавьте горсть орешков кешью.
9. Налейте примерно 150 — 200 мл воды, чтобы помидоры плавали в жидкости. Тушите без крышки, позволяя соусу немного выкипать. Пробуйте. Регулируйте степень остроты и солености, если необходимо. Помните, что вкус станет более ореховым после того, как вы пропустите соус через блендер.
10. Тщательно измельчите соус в блендере.
11. Процедите соус через сито обратно в сковородку. Это делать не обязательно, но если вы хотите нежную текстуру без остатков от томатной кожуры, частиц специй и орехов, то лучше процедить соус через сито. Тогда у вас останется нежная однородная текстура.
12. Поставьте соус на средний огонь, добавьте в него курицу и примерно 30г сливочного масла.
13. Теперь добавьте жирные сливки. Сливок может уйти от 50 до 100 мл, а, может быть, и больше — пробуйте на вкус и регулируйте сливочность соуса. Потомите курицу буквально минуту, чтобы она прогрелась в соусе. Блюдо готово!
Пресс-служба
РИС С ШАФРАНОМ
Ингредиенты:
- Шафран щепотка
- Рис басмати 1,5 стакана
- Кунжутное масло 3 столовые ложки
- Лавровый лист 4 штуки
- Палочки корицы 2 штуки
- Кардамон 7 штук
- Гвоздика 7 штук
- Соль ½ чайной ложки
- Вода 1 столовая ложка
- Кинза
Рецепт:
1. Промойте рис дважды, слейте воду и дайте ему высохнуть. Замочите шафран в столовой ложке воды не менее, чем на 10 минут.
2. Разогрейте кастрюлю на среднем огне и добавьте масло. Затем добавьте лавровый лист, разломанные кусочки корицы, гвоздику, кардамон, соль и пассеруйте все в течение минуты.
3. Уменьшите огонь, добавьте в специи рис и пассеруйте еще 2 минуты.
4. Влейте горячую воду и замоченный ранее шафран с водой и доведите до слабого кипения, после чего варите, не закрывая крышкой, 5 минут. Затем уменьшите огонь до среднего и частично прикройте кастрюлю крышкой. Готовьте в течение 5 минут, помешав 1-2 раза, чтобы избежать склеивания и прилипания риса ко дну.
5. Уменьшите огонь до слабого, плотно закройте кастрюлю крышкой и доведите до готовности в течение 10 минут
6. Удалите из риса все специи, мелко нарежьте пучок кинзы, перемешайте с рисом и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Пресс-служба
Смотрите авторское кулинарное шоу Андрея Разыграева «МИР в одной тарелке» по субботам в 10:00 только на «МУЗ-ТВ».