Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван продукт, улучшающий настроение 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
Назван продукт, улучшающий настроение
Фото: РИА Новости
Содержащиеся в мякоти дыни полезные вещества благотворно влияют на нервную систему и способствуют улучшению настроения, рассказала АГН "Москва" главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Специалист объяснила, что в состав дыни входит большое количество витаминов, фолиевая кислота, бета-каротин и много минералов. Благодаря этому набору, продукт также оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний, добавила она.
Тем не менее, Стародубова напомнила, что употреблять дыню стоит умеренно и только при отсутствии противопоказаний.
"Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению", — заключила врач.
Видео дня. Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
Последние новости
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока" Почему взрыв в Бейруте был розовым Почему взрыв в Бейруте был розовым Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2" Арендатор трубоукладчика "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Женский форум
Еда , Здоровье , Антонина Стародубова , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Выяснилось, какой продукт нужно есть каждый день
Выяснилось, какой продукт нужно есть каждый день
Раскрыта личность спутника Киркорова в Греции
Раскрыта личность спутника Киркорова в Греции
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
11:16
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Звёзды Красота
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
02:58
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
Дети Здоровье
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
10:58
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
Дом и сад
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
04:03
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
Здоровье Психология
Гагарина впервые высказалась о разрыве с Исхаковым
01:40
Гагарина впервые высказалась о разрыве с Исхаковым
Звёзды
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
11:35
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение