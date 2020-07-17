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Чем грозит частое потребление яиц 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Чем грозит частое потребление яиц
Фото: depositphotos.com
Споры о полезности яиц и о том, сколько же их нужно потреблять, ведутся довольно давно. Было проведено множество исследований, результаты которых доказали, что есть много яиц вредно. «Рамблер» расскажет, какая же норма потребления яиц и почему.
Идеальный вариант — съедать не более 2-3 яиц в неделю. Есть этот продукт каждый день категорически противопоказано. Это связано с тем, что в яичном желтке слишком высокий уровень холестерина — около 185 миллиграммов.
Холестериновые частицы переносят холестерин из печени к тканям тела, чтобы использовать для построения клеточных мембран. Но в случае, если с пище этого вещества поступает слишком много, оно начинает накапливаться на стенках артерий, окисляться, связываться с молекулами глюкозы и принимает совершенно другой вид.
Таким образом, при ежедневном потреблении яиц риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается на 17%, а если есть сразу по два, то — на 27%.
«Яйца — на завтрак очень удобная еда, но если мы не хотим оказаться в ближайшее время на операционном столе, нам нужно начать готовить более полезные завтраки для себя и семьи уже завтра», — заявила специалист по питанию и нутрициолог Алена Степанова.
Лучше вообще лишний раз избавляться от желтка и есть только белок. Ведь в нем холестерина практически нет.
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