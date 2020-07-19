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Что может быть лучше, чем соленые огурчики вприкуску с жаренной картошкой? Особенно, зимой, когда свежие овощи на вкус будто пластмасса. Главное, знать, как правильно закрутить огурцы.

В моей семье есть один секретный рецепт, который передавался из поколения в поколение. Огурцы получаются вкусными и хрустящими. Главным ингредиентом является кетчуп.

Итак, для начала надо помыть и замочить на пару часов овощи. На 5 литровых банок понадобится приблизительно три килограмма огурцов.

Прежде, чем засовывать в сосуд овощи, положите туда листья смородины, вишни, перец горошек, чеснок и петрушку.

Затем можно приступать к приготовлению рассола. Для этого нам потребуется развести в двух литрах воды соль, сахар, кетчуп и уксус. Смешав все ингредиенты, можно заливать огурцы.

Потом в течение 15 минут стерилизовать закрытые банки в кастрюле. А далее уже можно смело их закатывать.