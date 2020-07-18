Как понять, что мясо испортилось 

Есть испорченное мясо крайне опасно, ведь в нем могут скрываться бактерии и паразиты. Заболевания, которые они провоцируют, достаточно многочисленны, хотя зачастую и похожи по симптомам. Как же понять, что перед вами испорченный кусок мяса, расскажет «Рамблер».

Красное мясо: говядина, свинина, телятина

От испорченного мяса всегда исходит характерный запах, который ни с чем невозможно спутать. При этом важно не подносить его к носу, а положить на испорченный продукт руку и после поднести ее к лицу. Это нужно делать для того, чтобы обезопасить себя от попадания бактерий в слизистую носа.

Если мясо пролежало в холодильнике более пяти дней, смело выбрасывайте его. Чтобы оно не пропадало, лучше заморозьте его, если не собираетесь готовить в ближайшие дни.

У протухшего мяса появляется зеленоватый оттенок и радужная пленочка. Это явный признак того, что бактерии разрушили жиры в мясе. Кроме того, у испорченного красного мяса меняется и структура — оно становится липким на ощупь.

Белое мясо: курица, индейка

Как и в случае с красным мясом, у белого тоже появляется отвратительный «аромат». При этом он может долгое время не выветриваться, поэтому следует тщательно вымыть холодильник.

У белого мяса оттенок, говорящий о его испорченности, не зеленоватый, а серый. А структура не должна быть липкой или слишком вязкой.

Также на белом протухшем мясе может образоваться плесень. В таком случае его тут же надо выбрасывать. Даже не думайте просто обрезать испорченную часть — избавляться надо от всего куска целиком.